Глава ЛНР: Пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через розовые очки, провокации Киева набирают обороты

Леонид Пасечник. Фото: Администрация Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил, что провокации Украины набирают обороты, пока Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ смотрит на ситуацию в Донбассе через розовые очки.

- Военные ЛНР предотвратили массированный обстрел Республики. Вчера был сбит вражеский беспилотник, который ВСУ запустили для разведки территории и корректировки огня, - говорит руководитель государства. - Пока ОБСЕ продолжает смотреть на все через розовые очки, провокации Киева набирают обороты.

Напомним, что военнослужащие ЛНР перехватили беспилотный летательный аппарат украинских вооруженных формирований с нанесенной фашистской символикой.

Тем временем, в Донецкую Народную Республику едут добровольцы из украинских регионов, а также стран Европы и постсоветского пространства.

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