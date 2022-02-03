МИД ДНР: Франция и Германия закрывают глаза на провокационное поведение Украины

Наталья Никонорова заявила, что обстановка в регионе за последнюю неделю напряжена до предела. Фото: МИД ДНР

Франция и Германия упорно не замечают украинских провокаций в Донбассе. При том, что с 28 января без них не обходился практически ни один день в ДНР - начиная с поступивших ложных сообщений о минировании объектов, установки неизвестными в админздании столицы самодельной бомбы и до угрозы совершения теракта. Технические специалисты уже подтвердили причастность Киева к данным инцидентам, однако реакции со стороны западных стран как не было, так и нет. Об этом заявила полномочный представитель Донецкой Народной Республики на переговорах в Минске, министр иностранных дел Наталья Никонорова.

По ее словам, Киев довел ситуацию на Донбассе до предела.

- Игнорирование такого положения дел странами-гарантами, в особенности Францией и Германией, представляется абсолютно недопустимым. Если представители этих государств продолжат закрывать глаза на провокационное поведение Украины и не окажут на украинские власти необходимого давления с целью недопущения таких действий, это можно будет интерпретировать как безмолвное содействие Киеву, - подчеркнула она.

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