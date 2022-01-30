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Политика30 января 2022 17:52

В 79-ю бригаду ВСУ доставили британские ракетные комплексы NLAW

Командование бригады отказывается ставить их на учет
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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Командование бригады отказывается ставить комплексы на учет. Фото: Фейсбук

Командование бригады отказывается ставить комплексы на учет. Фото: Фейсбук

Противотанковые ракетные комплексы NLAW доставили в 79-ю десантно-штурмовую бригаду вооруженных формирований Украины, однако командование отказывается ставить их на учет. Об этом сообщил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- По данным нашей разведки, в 79-ю десантно-штурмовую бригаду ВСУ отмечается поступление британских противотанковых ракетных комплексов NLAW, - рассказывает Филипоненко. - При этом командование бригады отказывается учитывать комплексы установленным порядком в связи с отсутствием подготовленных специалистов для их применения.

Ранее в оборонном ведомстве Донецкой Народной Республики обнародовали данные украинских психологов, согласно которым в случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25 процентов солдат вооруженных формирований Украины.

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