Данные украинских психологов: До 25 процентов солдат ВСУ покинут передовую в случае активизации боев в Донбассе

В случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25 процентов солдат вооруженных формирований Украины. Фото: Фейсбук

В случае активизации боев в Донбассе передовую покинут до 25 процентов солдат вооруженных формирований Украины. Эти данные обнародовали в Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики, ссылаясь на украинских психологов.

- По оценкам психологов, не менее 15-25 процентов украинских военнослужащих открыто заявляют о намерениях покинуть зону конфликта в случае обострения ситуации, в связи с неготовностью рисковать жизнью за личные интересы правящей элиты страны, - говорится в сообщении.

В оборонном ведомстве отметили, что многие украинские солдаты остаются в армии из-за зарплаты и не готовы принимать участие в боях.

- Командование «ООС» глубоко озабочено тем, что низкий уровень морально-психологической устойчивости украинских военнослужащих не позволит подчиненным подразделениям выполнить боевые задачи по предназначению в случае получения соответствующих указаний из Киева, - подчеркнули в Народной милиции.

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