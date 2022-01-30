Украина готовит провокации в районе Станицы Луганской

ВСУ готовят провокации в Станице Луганской (архивное фото) Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В районе Станицы Луганской вооруженные формирования Украины проводят разведку и готовят провокации. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Иван Филипоненко.

- На передовых позициях 1-го десантно-штурмового батальона 79-й бригады ВСУ в районе населенного пункта Станица Луганская установлено нахождение боевиков из состава разведроты соединения, а также расчетов беспилотных летательных аппаратов с задачей проведения провокаций и выявления слабых мест обороне, - заявил он.

Представитель оборонного ведомства Республики также рассказал, что командование вооруженных формирований Украины перебросило к линии соприкосновения в Донбассе военнослужащих отдельного центра специального назначения «Запад».

- В район населенного пункта Новолуганское в зону ответственности 2-го механизированного батальона 30-й бригады ВСУ отмечено прибытие военнослужащих отдельного центра спецназначения «Запад» (бывший 8-й отдельный полк специального назначения), - сообщил Филипоненко.

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