ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ продолжают обстреливать Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

- Под огнем оказались населенные пункты Александровка, Еленовка, Новая Марьевка, - говорится в сообщении.

Киевские силовики выпустили по населенным пунктам Республики 11 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметров.

Применялись минометы калибром 60 и 120 миллиметров, стрелковое оружие.

Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела был ранен мирный житель, а также повреждена тяговая подстанция. В ДНР возбудили уголовное дело.

Тем временем в Луганской Народной Республике обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано.

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