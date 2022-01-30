ВСУ обстреляли три населенных пункта ДНР

ВСУ продолжают обстреливать
Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины трижды обстреляли территорию Донецкой Народной Республики. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.
- Под огнем оказались населенные пункты Александровка, Еленовка, Новая Марьевка, - говорится в сообщении.
Киевские силовики выпустили по населенным пунктам Республики 11 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметров.
Применялись минометы калибром 60 и 120 миллиметров, стрелковое оружие.
Ранее сообщалось, что в результате украинского обстрела был ранен мирный житель, а также повреждена тяговая подстанция. В ДНР возбудили уголовное дело.
Тем временем в Луганской Народной Республике обстрелов со стороны украинских вооруженных формирований не зафиксировано.
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