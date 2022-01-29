В ДНР возбудили уголовное дело по факту ранения мирного жителя в Александровке

При обстреле населенного пункта использовалось стрелковое оружие. Фото: штаб «ООС»

По факту ранения мирного жителя в поселке Александровка под Донецком возбудили уголовное дело. Инцидент квалифицируют по статье «Террористический акт». Об этом заявили в Генеральной прокуратуре Донецкой Народной Республики.

Уточняется, что уголовное дело завели в отношении командира 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ и его подчиненных, причастных к обстрелу населенного пункта.

- Следствием установлено, что 29.01.2022 примерно в 07.00 военнослужащие 54-й отдельной механизированной бригады ВСУ по приказу командира Майстренко А.С. произвели обстрел территории поселка городского типа Александровка в Петровском районе города Донецка с применением стрелкового вооружения. В ходе обстрела получил ранение левой голени мужчина, 1965 г.р., который находился на территории домовладения по адресу: пгт. Александровка, ул. Горького, д. 11, - говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время ведется следствие.

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