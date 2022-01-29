С начала пандемии от коронавируса в ЛНР скончались более 3 тысяч жителей

Коронавирус оказывает разрушительное воздействие на организм человека
Фото: Артем КИЛЬКИН
За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике были зафиксированы 82 новых случая заражения жителей коронавирусом. В это же время 19 ранее инфицированных пациентов пошли на поправку и покинули медучреждения, 656 больных еще продолжают лечиться, а несколько человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.
- Зарегистрированы три летальных случая, - проинформировали в ведомстве.
Там также отметили, что с начала пандемии в стране заболели ковидом более 22 тысяч человек. Из них 18 783 пациента полностью выздоровели, а 3 162 больных умерли, не справившись с осложнениями.
Тем временем в Донецкой Народной Республике наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки медики зарегистрировали там почти 800 новых случаев заражения жителей. Кроме того, из-за вспышки ОРВИ на карантин перевели учащихся более полусотни школ. Минздрав призвал родителей беречь своих детей ввиду схожести симптомов ОРВИ и «омикрона».
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