С начала пандемии от коронавируса в ЛНР скончались более 3 тысяч жителей

Коронавирус оказывает разрушительное воздействие на организм человека Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике были зафиксированы 82 новых случая заражения жителей коронавирусом. В это же время 19 ранее инфицированных пациентов пошли на поправку и покинули медучреждения, 656 больных еще продолжают лечиться, а несколько человек скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрированы три летальных случая, - проинформировали в ведомстве.

Там также отметили, что с начала пандемии в стране заболели ковидом более 22 тысяч человек. Из них 18 783 пациента полностью выздоровели, а 3 162 больных умерли, не справившись с осложнениями.

Тем временем в Донецкой Народной Республике наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки медики зарегистрировали там почти 800 новых случаев заражения жителей. Кроме того, из-за вспышки ОРВИ на карантин перевели учащихся более полусотни школ. Минздрав призвал родителей беречь своих детей ввиду схожести симптомов ОРВИ и «омикрона».

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