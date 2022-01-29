Число заразившихся коронавирусом в ДНР резко увеличилось

За день медики провели более 3 тысяч новых лабораторных исследований Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Донецкой Народной Республике наблюдается резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За прошедшие сутки медики зарегистрировали почти 800 новых случаев заражения жителей. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- У 769 человек вирус обнаружили лабораторным способом (всего провели 3286 исследований), а у 17 - клинико-эпидемиологическим путем, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что за указанный период были сняты с учета после полного выздоровления 192 пациента, умерли от ковида четверо человек.

Кроме того, за день медики выявили 42 случая пневмоний, в больницы госпитализировали 29 человек с воспалением легких.

С учетом последних данных, за все время пандемии в Республике были зафиксированы и подтверждены 124 968 фактов инфицирования жителей коронавирусом, из них 109 849 человек выздоровели, 5 577 продолжают лечиться, а 9 542 не перенесли болезнь.

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