Вспышка ОРВИ в ДНР: На карантин перевели учащихся более полусотни школ

Детей будут прививать от ковида с 12 лет Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В ДНР уровень заболеваемости ОРВИ среди школьников вырос за неделю почти в два раза. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

- Наибольший уровень заболеваемости ОРВИ зарегистрирован среди детей школьного возраста - заболеваемость школьников выросла по сравнению с предыдущей неделей в 1,9 раза и по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - на 24,8 процента, - говорится в сообщении Минздрава.

Из-за вспышки ОРВИ учебный процесс частично или полностью приостановлен в 57 общеобразовательных учреждениях. В частности, в Донецке на карантин переведены 135 классов 18 школ, в Харцызске - 45 классов девяти школ, в Торезе - 30 классов семи школ, в Макеевке - 21 класс четырех школ, и две школы полностью приостановили учебный процесс. Также учеба приостановлена в ряде школ Горловки, Енакиево, Снежного, Ждановки и Тельмановского района.

- Настоятельно рекомендуем родителям ответственно относиться к состоянию здоровья детей, как к наиболее уязвимой категории населения, в том числе ввиду распространения нового штамма COVID-19 «Омикрон», симптомы которого напоминают развитие ОРВИ, - подчеркнули в Минздраве.

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