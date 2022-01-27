Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+3°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество27 января 2022 10:00

Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 января 2022 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 4 475 человек

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в ДНР на 27 января 2022 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
За сутки в Республике у 51 человека выявили воспаление легких

За сутки в Республике у 51 человека выявили воспаление легких

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 123 487 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 26 января проведено 2241 исследование, из них выявлено 339 случаев заболевания COVID-19 и у 23 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4 475 пациентов, выписано – 109 480 человек, умерли – 9 532.

За сутки в Республике у 51 человека выявили воспаление легких.

- Это на 5 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 30 человек. Всего на лечении находится 615 пациентов с пневмониями, из них 313 - на кислородной поддержке (плюс 5 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Давал по пять концертов в день, спускался в шахту, работал в донецкой филармонии: Владимир Высоцкий трижды бывал в Донбассе

Сегодня легендарному барду исполнилось бы 84 года (подробнее)

Интересное
0