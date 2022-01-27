Коронавирус в ДНР, последние новости на 27 января 2022 года: Лечение от Covid-19 в Республике проходят 4 475 человек

За сутки в Республике у 51 человека выявили воспаление легких Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

За все время коронавирус в ДНР выявили у 123 487 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 26 января проведено 2241 исследование, из них выявлено 339 случаев заболевания COVID-19 и у 23 пациентов диагноз COVID-19 установлен клинико-эпидемиологически, - говорится в сообщении Минздрава.

На сегодня в Республике на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 4 475 пациентов, выписано – 109 480 человек, умерли – 9 532.

За сутки в Республике у 51 человека выявили воспаление легких.

- Это на 5 больше, чем за прошедшие сутки. Из них госпитализировано 30 человек. Всего на лечении находится 615 пациентов с пневмониями, из них 313 - на кислородной поддержке (плюс 5 за сутки), - говорится в сообщении.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя и своих близких. У привитых, даже если заразятся, заболевание протекает легче.

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