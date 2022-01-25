Давал по пять концертов в день, спускался в шахту, работал в донецкой филармонии: Владимир Высоцкий трижды бывал в Донбассе

Владимир Высоцкий и редактор музыкальной редакции Донецкого телевидения Борис Чернуха. Донецк, август 1970 года. Фото: Владимир Федоренко

Большинство легендарных деятелей культуры так или иначе связаны с Донбассом. Не стал исключением бард и актер Владимир Высоцкий. Он трижды приезжал в Донецкую область.

Впервые бард и актер оказался в Донецке в августе 1970 года. Тогда он вместе с кинематографистами работал над фильмом о революции, в котором собирался сыграть роль Махно.

Редактор музыкальных передач донецкого телевидения Борис Чернуха так вспоминал о приезде Высоцкого в Донецк:

«Как-то в августе 1970 года мне позвонил знакомый из Москвы и попросил оказать содействие артисту, который собирает материал для киносценария. Я пообещал, сказал: пусть заезжает на студию звукозаписи, что рядом с театром. Там и познакомились. Сначала заговорили о Донецке. Потом Владимир Семенович стал рассказывать, что собирает материалы для киносценария о революции, что хочет в фильме исполнить роль батьки Махно. Вот и ездит по тем местам, где действовали махновцы, которые и к Юзовке не раз подступали. Встреча закончилась фотографированием на память»

В 1973 году Владимир Семенович был зачислен на временную работу в донецкую филармонию.

«Зачислить на временную работу с 12 по 16 марта 1973 года в качестве артиста разговорного жанра т. Высоцкого В. С. с оплатой по 1 категории 160 руб. Оплачивать т. Высоцкому В. С. за совмещение инструмента (гитара - 25%) и за исполнение вокала 25% от разовой ставки по второй низшей категории», - говорится в приказе от 12 марта 1973 года.

Памятная запись в "Гостевой книге" донецкой филармонии Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

В музее филармонии хранится запись Высоцкого в «Гостевой книге».19 мая 1977 года он на одной из страниц нарисовал себя в профиль и сделал памятную запись:

«Второй раз я в Донецке и в 2 раза лучше чувствую себя. Если так будет дальше, то к десятому разу не будет человека здоровее и счастливее. На это и надеюсь. В филармонии люди здесь не служащие, а творцы. Спасибо!»

В общей сложности Владимир Высоцкий дал более 60 концертов в Донецке Макеевке, Горловке, Константиновке, Дружковке, Мариуполе. Ежедневно – по четыре-пять концертов с аншлагами. Выступал в разных залах – заводов, учебных заведений, дворцов культуры и не только. В марте 1973 года Владимир Семенович дал концерт для игроков футбольного клуба «Шахтер» прямо на тренировочной базе и для горняков на шахте Абакумова.

Кстати, интересный факт. Одна из улиц Кировского района Донецка названа в честь барда – улица Высоцкого.

Владимир Высоцкий бывал и в шахте, в забое. На память об этом горняки подарили ему каску. Может быть побывав на «адской глубине» бард и написал строки:

«Не космос - метры грунта надо мной,

И в шахте не до праздничных процессий,

Но мы владеем тоже внеземной -

И самою земною из профессий».

25 января Владимиру Семеновичу Высоцкому исполнилось бы 84 года ...

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