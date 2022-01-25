Дети блокадного Ленинграда: «В детстве мы видели только войну, она пришла к нам и в старости. Но умереть хочется в мире»

В комнате Галины Алексеевны есть фотография, на которой ей нет и года. На этом фото счастливая девочка еще до войны... Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

До наших дней дожили немногие ветераны Великой Отечественной войны, но, только общаясь с ними воочию, мы можем хоть немного представить, через что им пришлось пройти. Они зачастую мало говорят о войне, стараются не тревожить воспоминания, которые приносят боль, а когда начинают рассказывать о пережитом, не могут сдержать слез.

Не менее тяжело вспоминать о войне тем, кто был совсем ребенком. Детям приходилось переживать трудности, голод и холод, помогать родителям, выполняя тяжелую работу – по–настоящему сражаться за жизнь. Особенно, если речь идет о детях блокадного Ленинграда.

В Донбассе осталось совсем немного очевидцев тех страшных событий. Власти стараются всячески их поддерживать, оказывают помощь, приносят продуктовые наборы. Сейчас они переживают вторую войну, а главная их мечта – мир. Многие говорят: «В детстве мы видели только войну, она пришла к нам и в старости. Но умереть хочется в мире».

Дети блокадного Ленинграда. Архивное фото

«Выжить удалось только мне»

Когда началась Великая Отечественная война, Галине Хнанишко было пять лет. Отец ушел на фронт, а мама сражалась за жизни пятерых детей в блокадном Ленинграде.

- Помню, как папа приходил к нам, отдавал пайки и всегда говорил: «Я вас никогда не брошу». Его не стало в 27 лет, погиб под Сталинградом. Мама делала для нас все, что могла, меняла все вещи, которые были, на еду. У меня было три сестры и один брат. Выжить удалось только мне, мои сестры и брат умерли от холода и голода. С нами жила мамина сестра, у которой было трое детей. Выжила одна дочка. Это было очень страшное время, которое и вспоминать тяжело, - говорит Галина Алексеевна, не скрывая слез. – Нас вывезли из Ленинграда по Дороге жизни. После войны мы с мамой ездили в Ленинград к родственникам, мама показывала родные места, наш дом. Во время блокады я была еще совсем маленькой и мало что помню, а моя двоюродная сестра очень хорошо запомнила то время.

Галина Алексеевна рассказывает, что после войны они вместе с мамой некоторое время жили в Нальчике, а потом в Таганроге. В 19 лет вышла замуж и переехала в Донецк, где живет уже больше 60 лет.

- У меня два внука и три внучки, пять правнуков. Они всегда помогают мне, навещают меня. Я благодарна, что меня не забывают. Единственное, о чем я мечтаю, это мир и дружба. Это самое главное в нашей жизни.

Весной помогала природа

Еще одна жительница блокадного Ленинграда, сейчас проживающая в столице шахтерского края, Раиса Амосова, отчетливо помнит многие моменты из жизни в осаде.

- Мы жили в сельской местности возле Дороги жизни, которую постоянно бомбили. Бомбежки были бесконечные. Помню рев самолетов. Не успевали бегать в бомбоубежище, мама нас заталкивала в промежуток между кроватью и стенками и заваливала нас подушками. Кончено это не могло нас спасти, но нам было не так страшно, - вспоминает Раиса Михайловна. - Меня часто спрашивают: Как именно вы выжили? Я сама не нахожу ответа на этот вопрос. Но мои родители говорили, что нас немного подержало то, что мы жили в пригороде Ленинграда и по весне собирали немного того, что посылала природа – травки, щавель... были хоть какие-то витамины. Я была ребенком, но помню многие ужасы того времени. В нашей семье пропал мой брат. Он был старше меня на пять лет, вышел погулять во двор и больше не вернулся. Мама со мной на руках везде ходила и спрашивала у незнакомых людей, не видели ли его. Так и не нашли. Мне было всего два года, но я помню, как она села на крыльцо магазина и долго плакала.

Во время блокады Раиса Амосова была еще ребенком и поэтому знает об ужасах осады в основном по рассказам родителей, но какие-то детские воспоминания у нее остались Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

В блокадном Ленинграде на Петроградской стороне жили две тети Раисы Амосовой. У них было по двое детей. Обе тети умерли от голода, потому что свои пайки отдавали детям. Но детей удалось спасти, их вывезли по Дороге жизни.

- Вы представьте многоэтажные дома без света тепла и воды. Как было можно выжить? Некоторые устанавливали в квартирах печки, выводили трубы в форточки и топили, но топить было нечем. Ломали мебель, жгли все, что было, но насколько этого могло хватить? Только на короткий период. В остальное время приходилось замирать, зимы были суровые, морозы доходили до 40 градусов. Люди с санками ездили к проруби на Ниве… Некоторые по дороге падали и умирали, кто-то умирал по пути домой. Не перечислить все ужасы, которые перенесли ленинградцы. Но все ожидали, что настанут лучшие дни, поддерживали друг друга как могли.

Отчетливо Раиса Михайловна запомнила время, когда блокада была снята. По улицам города пошел первый трамвай, который звенел всю дорогу. Люди плакали от радости.

- Война закончилась, раны стали зарастать. Сейчас Ленинград прекрасный город, я, по возможности, езжу туда к двоюродным сестрам. Я не могу сдержать слез, когда слышу песню «Любимый город может спасть спокойно». Сразу думаю о Ленинграде.

Вывезли детей по Дороге жизни

Еще один дончанин, который пережил блокаду Ленинграда, Юрий Максимов. Во время осады он потерял мать и попал в детский дом. Юрий Валентинович признается, что тяжело вспоминать военные годы из-за того, что пришлось пережить.

- Когда началась Великая Отечественная война, я жил у бабушки - в доме, где жил Максим Горький. Даже сейчас помню: дом 23-й, квартира 22-я. Рядом была Петропавловская крепость. Потом меня к себе (в дом недалеко от Казанского собора) забрала мама, - вспоминает Юрий Валентинович. - Было очень тяжело. Мама ходила на работу в парикмахерскую. Недалеко находился военный госпиталь, они ходили туда стричь раненых. В 1942-году мама умерла и меня отправили в детприемник, который находился рядом с памятником Петру I.

На сегодняшний день в Республике - 29 человек, живших в блокадном Ленинграде. Юрий Максимов – один из них Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Спустя шесть дней Юрия Максимова вывезли из осады через Ладожское озеро по Дороге жизни. Лед был тонкий, поэтому в машину погрузили всего шестерых детей.

- Нас везли в Краснодарский край, но маршрут изменился, так как туда уже немцы подходили. Потом нас перевезли через Волгу в Ахтубинск. Во время ночевки там погибли дети, которые спали на втором этаже – видимо, фашисты стреляли с воздуха из крупнокалиберных пулеметов. Нас тут же погрузили в грузовые машины и повезли через степь. Всюду бомбили, нам пришлось ночевать в степи. Потом нас погрузили в эшелон и отправили в Молотовскую (Пермскую) область, где было подготовлено здание для детей детского дома. Очень тяжелое время было, но мы, будучи детьми, старались помогать взрослым во всем и вместе со всеми мечтали о Победе.

Справка

Блокада Ленинграда гитлеровскими войсками длилась – с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года. За 872 дня от голода, холода и бомбежек погибли по разным оценкам до полутора миллионов жителей. Эвакуация населения шла по единственной дороге - через Ладожское озеро, которая была под постоянными обстрелами. Она получила название «Дорога жизни». 27 января отмечается День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.

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