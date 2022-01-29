Ранее сообщалось, что власти планируют постепенно отменить комендантский час Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

С 1 февраля в ДНР вернется комендантский час. Как известно, до недавних пор в государстве были сняты ограничения на передвижение в ночное время суток. Благодаря постановлению Главы Донецкой Народной Республики Дениса Пушилина «О временном приостановлении режима комендантского часа» от 01.10.2021 года жители населенных пунктов Республики могли совершать ночные прогулки каждую неделю с 23.00 пятницы до 05.00 понедельника.

Однако нынешние выходные дни, видимо, станут последними без временных ограничений. Пока о дальнейшем продлении постановления Главы ДНР речи не идет.

Напомним, уровень преступности в Донецкой Народной Республике за год в целом сократился, но вырос во время отмены комендантского часа. Такие данные предоставили в Министерстве внутренних дел страны, подводя итоги работы за 2021 год.

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