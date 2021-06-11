Во что обойдется жителям ДНР желание «пошуметь» ночью, когда отменяют действие комендантского часа

В ДНР еженедельно в ночь на субботу и на воскресенье приостанавливается действие режима комендантского часа - и можно гулять по городу Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Сегодня, в ночь на 12 июня, начинаются вторые выходные дни, которые жители ДНР проведут без комендантского часа. Напомним, что решением Главы Республики с 1 июня по 15 сентября приостанавливается действие режима комендантского часа в ночь на субботу и на воскресенье.

ПОЛИЦИЯ УСИЛИВАЕТ ПАТРУЛИРОВАНИЕ

Первые свободные выходные прошли без особых правонарушений, но достаточно шумно. Особенно запомнилась тусовка возле стадиона «Донбасс Арена». Туда дончане приехали на машинах и громко включили музыку. Естественно, что на жалобы жителей отреагировали в полиции. Шумели и во дворах некоторых домов. Но особо не гуляли – погода подкачала.

- С ужасом думаю, что будет, когда перестанут идти дожди и лавочки с землей подсохнут, - говорит дончанка Валентина Зимина. – Есть такие семейки, которые любят до глубокой ночи устраивать на улице шумные посиделки с выпивкой и закуской. Еще и малолетних детей с собой берут. Такие «соседи» совершенно не считаются с другими людьми, которым завтра на работу или они просто хотят спать.

Видимо, не случайно на этой неделе в МВД заявили об усилении патрулирования и развертывании дополнительных постов в период отмены комендантского часа. Стражи порядка намерены активно проводить паспортный контроль.

Также в ведомстве отметили, что работа ресторанов, кафе, столовых, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общепита будет заканчиваться в 23:00, а вот продажа алкогольных напитков – в 22:00. В МВД призвали жителей соблюдать нормы поведения и напомнили о запрете на употребление спиртного и курение в общественных местах.

КАКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЖДЕТ НАРУШИТЕЛЕЙ

Между прочим, нелишне знать об ответственности, которую могут понести нарушители. Так, мелкое хулиганство (нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к гражданам и другие подобные действия, нарушающие общественный порядок и спокойствие граждан) влечет наложение штрафа от 102 до 238 рублей. Также могут отправить на исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев или арестовать на срок до 15 суток. Об этом гласит статья 173 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

В админкодексе (ст. 175-1) предусмотрен штраф до 340 рублей за курение в запрещенных местах. А за распитие пива (кроме безалкогольного), алкогольных, слабоалкогольных напитков в запрещенных законом местах (на улицах, в закрытых спортивных сооружениях, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта) или появление в общественных местах в пьяном виде, оскорбляющем человеческое достоинство и общественную нравственность, предусмотрен штраф в 170 рублей (ст. 178).

Дороже обойдется желание пошуметь. Нарушение требований по защите населения от вредного воздействия шума или правил соблюдения тишины в населенных пунктах и общественных местах (ст. 182) влечет наложение штрафа в размере от 170 до 510 рублей.

Кстати, статья 25 Закона ДНР «Об обеспечении санитарного и эпидемического благополучия населения» устанавливает, что в ночное время, с 22 до 8 часов на защищенных объектах запрещено громкое пение и выкрики, пользование звуковоспроизводящей аппаратурой и другими источниками бытового шума, проведение салютов, фейерверков, использование пиротехнических средств. К таким объектам относятся в том числе жилые дома с придомовыми территориями, гостиницы и общежития, другие здания и сооружения, в которых постоянно или временно находятся люди, парки, скверы, зоны отдыха, расположенные на территории микрорайонов и групп жилых домов.

При этом сотрудники полиции вправе доставить правонарушителя в местный отдел МВД для составления протокола об административном правонарушении. Так что «концерт» в любом случае придется прервать. А вот начинать при этом выяснять отношения с полицейскими не стоит. Могут привлечь к ответственности за злостное неповиновение законным требованиям сотрудников МВД (ст. 185). Это штраф до 510 рублей. Или исправительные работы на срок от 1 до 2 месяцев. И даже арест на срок до 15 суток.

Конечно, большинство штрафов мизерны по сравнению с ценой на спиртное, сигареты и развлечения. Но, думается, сама процедура привода в полицию для составления протокола способна успокоить немалое число желающих пошуметь в неурочное время. К тому же рецидив влечет применение более жестких санкций «за хулиганку» в виде исправительных работ или административного ареста.

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