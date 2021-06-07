В ДНР после отмены комендантского часа количество преступлений существенно не возросло

Первая неделя без комендантского часа не дала всплеска преступлений. Фото: МВД ДНР

Сотрудники МВД ДНР за минувшие выходные зарегистрировали 21 сообщение о преступлениях. Об этом сегодня сообщили в ЦОС МВД Республики.

- За прошедшие выходные дни на территории ДНР сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 21 сообщение о преступлениях, в том числе шесть фактов причинения телесных повреждений различной степени тяжести, восемь грабежей, один угон, два случая изъятия оружия и боеприпасов, а также одну попытку реализации наркотических средств, - отметили в главке.

За это же время полицейские раскрыли 13 преступлений по «горячим следам».

По данным МВД, с 28 по 30 мая было зарегистрировано 17 сообщений о преступлениях, в том числе одно убийство, три грабежа, а также пять фактов незаконного оборота оружия и боеприпасов.

Напомним, что по 15 сентября по решению Главы ДНР в Республике приостановлено действие режима комендантского часа с вечера пятницы по утро воскресенья.

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