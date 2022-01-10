Преступность в ДНР за год в целом сократилась, но выросла во время отмены комендантского часа

За год общее снижение преступности составило 13,5 процента. Фото: МВД ДНР

В 2021 году сотрудники органов внутренних дел зарегистрировали 6895 преступлений – на 1080 меньше, чем в 2020 году. Об этом сегодня сообщили в МВД Республики.

Таким образом, общее снижение преступности составило 13,5 процента. В частности, число краж сократилось с 3423 до 2968, количество установленных фактов незаконного обращения огнестрельного оружия и боеприпасов - с 612 до 583, случаев мошенничества - с 504 до 288, убийств – с 95 до 75. При этом резко выросло количество угонов транспорта - с 28 до 61. За год полицейские раскрыли 5251 (76,2%) преступление.

В то же время в 2021 году по сравнению с 2020-м выросла преступность во время отмены действия режима комендантского часа. Стало на 1912 больше сообщений о преступлениях, правонарушениях и происшествиях. Увеличилось количество убийств (+3), грабежей (+7), краж (+137), фактов хулиганства (+324), причинения телесных повреждений (+73), умышленного повреждения имущества (+16).

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