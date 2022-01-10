В ЛНР суд оштрафовал на 7,2 миллиона рублей жителя, который на Украине снимал деньги с банковских карт пенсионеров

Контрабандиста задержали на пункте пропуска «Изварино» на границе ЛНР и России. Фото: ГТК ЛНР

Суд оштрафовал на 7,2 млн рублей жителя Лутугинского района за контрабанду денег, обналиченных на территории Украины через банковские карты пенсионеров из ЛНР. Об этом на брифинге сообщил председатель Государственного таможенного комитета (ГТК) ЛНР Юрий Афанасьевский.

Он рассказал, что на таможенном посту «Изварино» сотрудники таможни и МГБ ЛНР задержали мужчину, который незаконно пытался ввезти через Россию около 1 млн гривен (2 млн 700 тыс. рублей – по курсу Госбанка ЛНР). Помимо денег у него нашли банковские карты пенсионеров. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 233 Уголовного кодекса ЛНР («Контрабанда наличных денежных средств»).

- Приговором Краснодонского горрайонного суда ЛНР определено вернуть владельцам банковские карты и денежные средства, а на правонарушителя наложен штраф в размере кратной суммы незаконно перемещенных денежных средств, а именно 7,2 млн рублей, - проинформировал Афансьевский.

Он отметил, что около 70 пенсионеров уже получили свои деньги и банковские карты, остальные должны обратиться в Государственный таможенный комитет.

Вполне вероятно, что оштрафованный мужчина действовал не самостоятельно, а «работал» в одной из многочисленных «фирм», которые оказывают жителям республик Донбасса услуги по оформлению на Украине различных документов и обналичиванию банковских средств. Хорошо в этой истории, что власти Республики не конфисковали изъятые деньги в доход государства, а вернули их пенсионерам вместе с банковскими картами.

Напомним, что с территории России в ЛНР и ДНР можно ввозить без письменного декларирования сумму эквивалентную 10 тысячам долларов (740 тысяч рублей по курсу Госбанка ЛНР). Эти ограничения стоит учитывать жителям республик, чтобы не попасть в контрабандисты. Ведь сейчас нередко людям приходится перевозить крупные суммы - свои или родственников, которые за время пандемии скопились на счетах на Украине. В частности, у шахтеров-пенсионеров, получающих помимо пенсий регрессные выплаты.

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