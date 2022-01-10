Для чего Украина вынуждает жителей республик Донбасса привязать паспортные данные к сим-картам мобильного оператора Vodafone

Жители ДНР и ЛНР могут лишиться украинской мобильной связи, если не зарегистрируют SIM-карту на свой паспорт Фото: Альберт ДЗЕНЬ

С 1 января 2022 года на Украине вступил в силу закон об электронных коммуникациях, обязывающий регистрировать SIM-карты по паспорту. Касается он и жителей республик Донбасса, которые пользуются услугами мобильного оператора Vodafone. В частности, у многих пожилых дончан и луганчан номера телефонов связаны с банковскими картами «Ощадбанка», на которые приходят украинские пенсии.

- Слышала об этой новости, и теперь не знаю, что делать, - поделилась с «КП» жительница Донецка Татьяна Григорьева. – Прямо сейчас поехать на Украину у меня нет возможности. Сколько у меня осталось времени на регистрацию?

Жителям ДНР и ЛНР пока рано переживать по поводу сроков. Идентифицировать себя пользователи мобильных услуг должны аж до 1 января 2025 года. Лишь после этого мобильные операторы приостанавливают предоставление услуг пользователям, не подписавшим договор или не осуществившим идентификацию. А после двух месяцев с момента прекращения, если пользователь так и не предоставил паспортные данные, услуги полностью прекращаются. Так гласит новый закон.

КАК ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Уже известно, что клиенты Vodafone могут зарегистрировать свой номер в любом из магазинов этого мобильного оператора или онлайн.

При регистрации в магазине понадобятся паспорт и идентификационный код. Если паспорт в форме ID-карты, то еще выписка о месте регистрации. После заполнения заявления и введения ваших данных вы получите SMS с кодом, который нужно назвать сотруднику компании.

Чтобы зарегистрироваться онлайн, нужно заполнить форму на странице registration.vodafone.ua, подтвердив свою личность с помощью одного из средств верификации: Mobile ID или электронной цифровой подписи (ЭЦП). Проблема в том, что подавляющее большинство жителей республик, тем более пожилых, не имеют ни ту, ни другую цифровую подпись.

Поэтому дончанам и луганчанам, которые хотят сохранить возможность пользоваться украинской мобильной связью, придется в оставшиеся три года посетить территорию незалежной. Для пенсионеров - однозначно уже в этом году. Похоже, что «Ощадбанк» после 1 апреля не станет продлевать действие просроченных карт, введенное из-за пандемии коронавируса. Вот и Татьяна Григорьева собирается в апреле поехать в Мариуполь, где зарегистрирована в качестве переселенца, для получения новой банковской карты.

- Заодно схожу в офис Vodafone, - говорит пожилая женщина.

ЦИФРОВАЯ ПОДПИСЬ ПРИГОДИТСЯ В БУДУЩЕМ

Советую пенсионерке обзавестись Mobile ID. Это идентификация с помощью мобильного телефона. На SIM-карту записывается цифровая подпись абонента и таким образом человек может использовать его вместо паспорта и идентификационного кода. Хотя само оформление Mobile ID происходит на основании этих документов. При этом придется обменять SIM-карту на новую, которая поддерживает Mobile ID. И активировать услугу Mobile ID с помощью специалиста мобильного оператора.

А в «Ощадбанке» (или в отделении «ПриватБанка») можно оформить электронную цифровую подпись. С ее помощью в будущем можно будет без выезда на Украину проходить идентификацию или оформлять справку переселенца. Получать другие госуслуги. В частности, которые предоставляет Пенсионный фонд Украины.

Понятно, что без помощи более молодых родственников или знакомых многим пожилым людям не осилить эти премудрости. Но в будущем обладание цифровой подписью окупится, когда не надо будет «лишний» раз посещать незалежную. Да и убережет от телефонных мошенников, жертвами которых чаще всего становятся пенсионеры.

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