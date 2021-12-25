Как пенсионерам республик Донбасса получить перевыпущенные карты «Ощадбанка» без выезда на Украину

Дончанам и луганчанам отвели три месяца на получение новых карт. Фото: Агентство ООН по делам беженцев

В «Ощадбанке» рассказали, как получить перевыпущенную пенсионную карту жителям республик Донбасса, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в отделение банка. Ведь с 1 апреля 2022 года банк заблокирует все просроченные карты.

Напомним, что «Ощадбанк» продлил использование просроченных платежных карт жителей ДНР и ЛНР до 1 апреля 2022 года. И это будет последнее пролонгирование.

- В связи с принятым решением правительства о продлении адаптивного карантина до 31 марта карты «Ощадбанка» для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), обслуживаемых по тарифному пакету «Мой счет» и срок действия которых уже завершился или завершается до конца марта, не будут блокироваться до 1 апреля, - говорится в сообщении банка.

ПОЛОВИНА ПОЖИЛЫХ ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ НЕ ЗАБРАЛА НОВЫЕ КАРТЫ

На такое решение руководство «Ощадбанка» пошло под давлением правительства Украины после того, как на заседании Трехсторонней контактной группы по Донбассу представители Киева согласились с доводами ДНР и ЛНР. При этом председатель правления «Ощадбанка» Сергей Наумов подчеркнул, что решение об очередном продлении является экстраординарным, в первую очередь, учитывая безопасность расчетов, и должно быть ограничено во времени.

Жителям республик Донбасса предложено выехать на территорию Украины для получения перевыпущенных карты. В противном случае люди не смогут получать пенсии и другие социальные выплаты.

- Во избежание очередей при получении карт просим заранее регистрироваться в электронной очереди на сайте банка, - отметили в «Ощадбанке».

Но беда в том, что пункты пропуска на линии разграничения ДНР и Украины фактически закрыты для жителей Республики (в ЛНР проще – там жителям разрешено раз в месяц посещать незалежную). Поэтому дончанам приходится ездить на Украину через Россию. А это дорого и для многих пожилых людей физически непосильно.

Не случайно на начало декабря в отделениях «Ощадбанка» в подконтрольной Киеву Донецкой области скопилось около 114 тысяч перевыпущенных банковских карт пенсионеров-переселенцев. Цифра громадная, учитывая, что всего на территории области зарегистрировано более 264 тысяч человек из ДНР. Подавляющее большинство – пенсионеры.

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ДОВЕРЕННОСТЬЮ

Начальник филиала Донецкого облуправления «Ощадбанка» Светлана Ивенко рассказала, что жители ДНР, которые по состоянию здоровья не могут лично прибыть в отделение банка для получения перевыпущенной пенсионной карты, могут поручить эту процедуру доверенным лицам. Кстати, около 20 процентов людей обращаются в отделения именно по доверенностям. Причем банк принимает доверенности, заверенные иностранными нотариусами. Если конкретно – российскими.

- Я не имею полномочий рассказывать, как получают граждане на неподконтрольных Украине территориях эти доверенности. Возможно, там есть юристы, которые занимаются этим, - сказала начальник филиала облуправления «Ощадбанка».

Действительно, в последнее время такого рода услуга стала популярной в ДНР. Пенсионера одним днем везут в Ростовскую область (чаще – в Таганрог), где у российского нотариуса оформляется доверенность. А потом уже по этому документу сотрудник «фирмы» получает банковскую карту на украинской территории. Исключение – электронные пенсионные удостоверения (ЭПУ). Но и здесь есть выход - по доверенности можно заказать и получить новую карту без ЭПУ.

Кстати, Светлана Ивенко сообщила, что, несмотря на трудности с пересечением границы, за первые две недели декабря пенсионные карты получили около 8 тысяч дончан. Следует ожидать, что после Нового года активность жителей ДНР только возрастет. Тем более, что в незалежной обещают начать выплачивать долги по пенсиям.

ПРОЦЕДУРА ВОЗВРАТА ДОЛГОВ

«Комсомолка» уже писала о том, что Кабмин Украины принял специальный порядок возврата пенсий. Он касается жителей ДНР и ЛНР, которые возобновили свои выплаты на Украине и имеют справку переселенца. Также речь идет о наследниках пенсионеров, при жизни не получивших выплат.

Координатор благотворительного фонда «Право на защиту» Юлия Трало разъяснила, что если вам сейчас выплачивают пенсию, но есть задолженность с прошлых периодов, то ничего делать не нужно. Вас автоматически включат в списки на выплаты.

- Если сомневаетесь, что вы в списке, можете написать электронное обращение в Пенсионный фонд Украины (ПФУ) с просьбой включить вас в список на выплату долга, - отметила Трало.

Если пенсионные выплаты прекращены или нет справки переселенца, то нужно приехать на подконтрольную Украине территорию и лично обратиться с заявлением в местное управление ПФУ о возобновлении выплат. После этого вас включат в список лиц, которым выплатят задолженность.

Наследник может сам обратиться в ПФУ в течение не более 6 месяцев с момента смерти родственника. Если прошло более полугода, необходимо оформлять выплату долга как наследство у нотариуса в общем порядке.

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