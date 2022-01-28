За сутки от коронавируса в ЛНР скончался один житель

Медики зафиксировали одну смерть от ковида Фото: Олег УКЛАДОВ

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике зафиксировали 126 новых случаев заражения жителей коронавирусом. Выписались из больниц, полностью поборов болезнь, 53 человека, а 1 пациент скончался. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ЛНР.

- На данный момент в Луганской Народной Республике зарегистрированы 22 519 случаев заражения коронавирусом, - отметили в ведомстве.

И уточнили при этом - из общего числа жителей, зараженных во время пандемии, 596 пациентов еще продолжают лечение в больницах, 18 764 выздоровели, скончались - 3 159 жителей ЛНР.

Тем временем в Донецкой Народной Республике отмечают резкий скачок заболеваемости коронавирусом. За сутки медики диагностировали почти 700 новых случаев заражения жителей COVID-19. Кроме того, в Республике заявили о вспышке ОРВИ, из-за был частично или полностью приостановлен учебный процесс в 57 общеобразовательных учреждениях.

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