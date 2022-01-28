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Здоровье28 января 2022 10:00

В ДНР отметили резкий скачок заболеваемости коронавирусом

За сутки медики диагностировали почти 700 новых случаев заражения жителей COVID-19
Ирина ДМИТРИЕВА
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В лабораториях Республики провели более 2 500 исследований

В лабораториях Республики провели более 2 500 исследований

Фото: Михаил ФРОЛОВ

За прошедшие сутки в Донецкой Народной Республике коронавирусной инфекцией заразились еще 695 жителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ДНР.

- Диагноз подтвердился в результате 2 534 лабораторных и 28 клинико-эпидемиологических исследований, - рассказали в ведомстве.

В Минздраве также уточнили, что в это же время были сняты с учета в связи с полным выздоровлением 177 жителей Республики, скончались от ковида 6 человек. Кроме того, врачи выявили у 55 больных пневмонию, из них госпитализировали в больницы 29 человек.

По данным ведомства, с момента начала пандемии в Республике коронавирусом заболели 124 182 человека, из которых 109 657 смогли победить болезнь, 4 987 все еще находятся на лечении, а 9 538 жителей скончались.

Напомним, в ДНР готовятся к встрече с «омикроном». Уже сейчас в Республике готовят ранее закрытые госпитальные базы, формируют резерв лекарств, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения учреждений здравоохранения, которые выберут в качестве госпитальных баз в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

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