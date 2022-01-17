В ДНР готовятся к встрече с «омикроном»

В ДНР готовятся к встрече «омикроном» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас в ДНР на фронте борьбы с коронавирусом «затишье» – заболеваемость обычным COVID-19 и его штаммом «Дельта» за последний месяц пошла на спад. Но Минздраву не до передышки – вот-вот придется вступить в схватку с омикрон-штаммом коронавируса.

- Система здравоохранения должна быть готова к новым вызовам. Каждый день в мире выявляют случаи инфицирования штаммом «омикрон», который при быстрой передаче от инфицированного к здоровому может ограничить возможность оперативно принимать решения по открытию новых госпитальных баз, - заявил на совещании по подготовке к новой волне коронавируса повышенной заразности и.о. министра Александр Оприщенко.

Уже сейчас в Республике готовят ранее закрытые госпитальные базы. В ДНР формируют резерв лекарств, изделий медицинского назначения, дезсредств, а также средств индивидуальной защиты для обеспечения учреждений здравоохранения, которые выберут в качестве госпитальных баз в случае ухудшения эпидемиологической ситуации.

«Омикрон» особенно опасен для детей – инфицирование им (а ребятишки более восприимчивы к новому штамму) может обернуться тяжелой пневмонией. Сейчас Минздрав ДНР прорабатывает перечень больниц, куда будут госпитализировать заболевших детей.

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