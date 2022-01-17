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Общество17 января 2022 15:25

«Вода не колет, а гладит тело»: «Морж» из Донецка Юрий Ковальчук поведал о своем секрете долголетия

Юрий Константинович закаляется больше полувека
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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Юрий Константинович демонстрирует как пользоваться роликовым массажером. На кистях рук много точек, от которых нервные импульсы поступают ко всем органам. Если их стимулировать, то так можно укрепить свое здоровье

Юрий Константинович демонстрирует как пользоваться роликовым массажером. На кистях рук много точек, от которых нервные импульсы поступают ко всем органам. Если их стимулировать, то так можно укрепить свое здоровье

Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об уроженце Дебальцево 93-летнем ветеране труда Юрии Ковальчуке, приверженце здорового образа жизни, я услышал от советника Главы ДНР по здравоохранению Ольги Долгошапко. Юрий Константинович раскрыл читателям «Комсомольской правды» свои секреты долголетия.

«ВОДА НЕ КОЛЕТ, А ГЛАДИТ ТЕЛО»

Юрий Ковальчук - последователь Порфирия Иванова, создателя оздоровительной системы «Детка», основанной на закаливании организма и тесной связи с природой. Порфирий Корнеевич круглый год ходил босой, одетым только в шорты. Зимой он демонстрировал незаурядные возможности переносить любую стужу и мороз. В повседневной жизни практиковал обливания холодной водой, подолгу обходился без пищи и воды. Иванов успешно занимался целительством по своей системе.

Юрий Ковальчук знал его. Они случайно познакомились на железнодорожной станции в Дебальцево зимой 1944-го. В 70-е годы прошлого столетия донецкий «ивановец» открыл секцию «моржевания» на водной станции «Спартак» второго городского ставка в столице шахтерского края. И сейчас сотни любителей зимнего плавания приходят отвести душу на водоем в центральной части Донецка.

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

- До 10 градусов мороза купаться очень комфортно. Вода не колет, а гладит тело. Выныриваешь и испытываешь настоящую эйфорию, словно заново родился. Сверхнизкая температура воспринимается организмом как сильный стресс. Обычно происходит обезболивание, проходит спазм, снимается воспаление и уменьшаются отеки. При погружении в воду температура тела человека достигает сорока градусов. Такая температура держится буквально несколько секунд, и за это короткое время в организме успевают погибнуть различные микробы, вредоносные бактерии и вирусы, - говорит Юрий Ковальчук.

ГИМНАСТИКА ДЛЯ СОСУДОВ

«Ивановец» советует начинать закаливание постепенно (бегать и купаться в водоеме с осени), а только потом несколько минут плавать в ледяной воде. По его словам, «моржевание» - гимнастика для сосудов всего организма.

Когда Юрий Константинович был помоложе, собственноручно делал прорубь на втором городском ставке не меньше десяти метров в длину.

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

- Чтобы не заболеть, а организму была только польза, после зимнего плавания обязательно нужно пробежаться, - говорит Ковальчук. - Обычно я полностью оббегал парк Щербакова и второй городской ставок – это где-то 5 километров.

В основе собирательной системы активного долголетия Юрия Ковальчука – так называемый «эффект тысячи движений». «Моржевание» и бег следует дополнять физкультурой. Юрий Константинович считает, что лучше всего йогой.

- Йога - отличный способ отвлечься от проблем и избавиться от ненужных мыслей. Регулярные занятия упражнениями йоги, даже по пятнадцать минут в день будут укреплять ваше здоровье и вселять бодрость, - говорит Ковальчук.

ПЧЕЛИНЫЙ СПЕЗНАЗ

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Немаловажное место в оздоровительной системе Юрия Ковальчука занимает массаж акупунктурных точек. Суть точечно массажа заключается в механическом воздействии (надавливании) на определенные точки на теле человека.

Биологически активных точек (а в них находится скопление нервных окончаний, связанных с определенными органами и системами органов) больше всего на стопе и ладонях.

- Эти точки собирают информацию из окружающей среды (температура, влажность и т.д.) и передают ее органам, с которыми соединены нервной связью. Таким образом, массируя необходимые участки стопы или руки, можно улучшить работу организма и общее самочувствие, - уверен Юрий Константинович.

Что касается питания, то нет ничего лучше натуральных продуктов. В этой связи Ковальчук советует заменить сахар на мед. Говорит, что его можно класть даже в кофе.

- Пчелиный мед усваивается на 100 процентов, что нельзя сказать ни о каком другом продукте! Важно знать, что в нем присутствует почти вся таблица Менделеева, и что по содержанию аминокислот ему нет аналогов среди всех натуральных пищевых продуктов, - рассказывает донецкий «ивановец».

Пчелы замечательные фармацевты! По научным данным, они существовали за 56 миллионов лет до появления первобытного человека. Кроме меда, пчелы дают и другие продукты. Ковальчук считает, что самое главное, что создала пчела, - прополис (пчелиный клей). Прополис представляет из себя клейкие вещества, которые пчелы собирают с весенних почек деревьев и модифицируют своими ферментами. Он обладает общеукрепляющим, противоопухолевым эффектом, снимает сосудистый спазм, понижает артериальное давление, способствует выведению холестерина из организма, стимулирует образование новых клеток крови и улучшает пищеварение.

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Юрий Ковальчук больше 50 лет занимается «моржеванием». Еще в 70-е годы прошлого века он создал секцию любителей зимнего плавания на втором городском ставке в Донецке

Ученые называют прополис «антиоксидантной бомбой». Исследования показали, регулярное употребление этого продукта действительно приводит к замедлению старения.

Долгожители умеют отдыхать. Юрий Ковальчук 25 лет подряд отпуск проводил в Святогорье. Туда выезжал на целый месяц и большую часть времени ловил рыбу в Северском Донце. Сейчас он полон сил и здоров.

Досье «КП»

Юрий Константинович Ковальчук – выпускник Донецкого индустриального института, по специальности инженер-сталеплавильщик. Работал на ряде металлургических предприятий региона, пять лет курировал черную металлургию Донецкой области. Длительное время руководил Донецким областным советом изобретателей и рационализаторов.

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