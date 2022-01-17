Крещение в Донецке - 2022: Пять советов терапевта

19 января отмечают большой православный праздник - Крещение Господне Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Крещение в Донецке – 2022 приближается. 19 января отмечают большой православный праздник - Крещение Господне. В этот день принято окунаться в прорубь. «КП» решила рассказать, как правильно купаться в крещенской купели.

Для начала посоветуйтесь с участковым врачом или семейным доктором, чтобы узнать, можно ли вам окунуться в прорубь. Если получили добро, то придерживайтесь нехитрых правил. В первую очередь, перед тем, как погрузиться в воду нужно разогреть тело. В этом поможет обычная зарядка.

Некоторые советуют начать готовиться за несколько дней до самого купания в проруби. В этом поможет обычный тазик и холодная, а лучше ледяная вода.

- Под процедурой окунания в крещенской купели подразумевается троекратное омовение, не обязательно с головой, - рассказывает донецкий терапевт Александра Бондарева. - Делать это нужно исключительно в специально подготовленных местах. Рядом должны быть врачи, специальный места для того, чтобы согреться, чай или кофе.

Если купаетесь первый раз, то нельзя проводить в воде больше десяти секунд и лучше не окунаться с головой. Из-за этого могут быть проблемы с сосудами. А после самого купания нужно сразу же протереть тело жестким полотенцем и выпить горячего чая.

Так же перед купанием в проруби нельзя употреблять алкоголь. Если вы решите выпить для храбрости, то можете получить сильное переохлаждение. Так же медики отмечают, что лучше ничего не есть, разве что небольшой кусочек жирного мяса.

Нужно добавить, что купаться в проруби на Крещение Господне не обязательно. Даже по церковным канонам смыть с себя все грехи можно любой освященной водой. Так что, можно просто полить себя в душе.

КСТАТИ

Кому нельзя купаться в проруби

Детям до трех лет и тем, у кого следующие проблемы со здоровьем:

сердечно сосудистая система: порок сердца, ишемическая болезнь, гипертония, инфаркт;

нервная система: эпилепсия, неврит, склероз сосудов головного мозга;

эндокринная система: сахарный диабет;

опорно-двигательный аппарат: остеоартроз, ревматизм, радикулит; система органов дыхания: бронхит, астма, отит;

мочевыделительная система: почечная недостаточность, простатит, аденома простаты, цистит.

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