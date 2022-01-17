Коронавирус в ДНР, последние новости на 17 января 2022 года: Лечение от Сovid-19 в Республике проходят 2 187 человек

За сутки в Республике воспаление легких выявили у 34 человек Фото: Алексей БУЛАТОВ

За все время коронавирус в ДНР выявили у 120 497 человек. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

- 16 января исследования на COVID-19 в Республике не проводились, - говорится в сообщении ведомства.

За сутки в Республике воспаление легких выявили у 34 человек, из них 12 пациентов - госпитализировали.

- Всего на лечении находится 665 пациентов с пневмониями, из них 448 - на кислородной поддержке (плюс 8 за сутки), - сообщает Минздрав ДНР.

По данным Минздрава, на сегодня на лечении от коронавируса (стационарном и амбулаторном) находятся 2 187 пациентов, выписано - 108906 человек, летальных случаев - 9404.

Всего с 18 марта 2021 года выявлено 2255 пациентов, ранее переболевших COVID-19.

Медики настоятельно рекомендуют: соблюдайте социальную дистанцию, проветривайте помещения, чаще мойте руки, ограничьте посещения мест большого скопления людей и надевайте маску в общественных местах. Помните, вакцинация - самый надежный способ защитить себя. У привитых, даже если заразятся, заболевание обычно протекает легче.

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