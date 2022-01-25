Денис Пушилин заявил, что День российского студенчества станет официальным праздником в ДНР

Денис Пушилин. Фото: Администрация Главы ДНР

В Донецкой Народной Республике День российского студенчества обретет статус официального. Об этот заявил Глава ДНР Денис Пушилин.

- Хотелось бы сегодня всех поздравить с Днем российского студенчества. И спешу поделиться с вами инсайдом: именно сегодня мы решили сделать этот праздник официальным в Республике, - заявил Денис Владимирович.

Руководитель государства отметил, что соответствующий указ он подпишет сегодня, 25 января.

Сегодня в Донецкой Народной Республике официально стартовал Год молодежи.

Напомним, что с Днем студента поздравил и Глава луганской Народной Республики. Леонид Пасечник пожелал студентам удачи, легких экзаменов и красных дипломов.

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