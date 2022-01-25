День студента в ЛНР – 2022: Глава Республики поздравил обучающихся с праздником

Леонид Пасечник. Фото: сайт Главы ЛНР

Глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник поздравил обучающихся в вузах ЛНР с Днем студента.

- Все, кто были студентами, вспоминают это время как самый интересный и веселый период жизни. Студенческие годы – пора смелых планов, новых открытий и ярких побед, - говорится в тексте поздравления руководителя государства. - Обучение в высших учебных заведениях закладывает основы будущих профессиональных качеств и навыков, дает возможность, столкнувшись со взрослой жизнью, принимать взвешенные и ответственные решения.

Пасечник отметил, что студенты идут по трудному, но интересному пути знаний.

- И от вас, вашего усердия и ответственности зависит, какой будет наша Республика в будущем. Рядом с вами всегда ваши преподаватели и наставники, которым я желаю благодарных учеников, мудрости и вдохновения, - говорит Леонид Иванович. - Студенты Республики! Пусть вам сопутствует удача, экзамены будут легкими, а дипломы – красными.

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