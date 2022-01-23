Больше всего кусочков папайи досталось детям. Им она напоминает хурму и даже морковь
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Дончанка Наталья Кудрявцева пришла в ботанический сад столицы ДНР с сыном Платоном и мамой Надеждой. После экскурсии «Мир тропиков и субтропиков» их ожидает дегустация папайи. В холле на столе сотрудники ботанического сада поставили тарелки с кусочками тропического фрукта на шпажках.
ДАЕТ ПЛОДЫ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
- Напоминает сочную тыкву, - говорит корреспонденту «КП» Наталья Кудрявцева, давая попробовать тропический плод маленькому сыну. - Стараемся хотя бы раз в сезон прийти сюда. Здесь воссозданы уголки экзотики со всего земного шара и дышится легко, полной грудью.
Больше всего кусочков папайи досталось детям. Им она напоминает хурму и даже морковь
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Наталья с Надеждой взяли несколько семян папайи с собой, чтобы вырастить ее дома.
- Слышали, что дерево вырастет под потолок и уже через 12 месяцев начнет плодоносить. Главное, чтобы папайе было тепло и влажно, а почва была плодородной, - подключилась к разговору Надежда.
Больше всего кусочков папайи досталось детям. Им она напоминает хурму и даже морковь
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Желающих попробовать папайю было много. Многие пришли с детьми. У посетителей лица сияли, по кусочку хватило всем.
СЕКРЕТ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШАШЛЫКА
Папайю в народе называют дынным деревом за внешнее сходство с дыней. Ее плоды содержат много уникального фермента папаина. Близкого к ферментам желудочного сока. Папаин помогает пищеварению, поэтому эти плоды едят с другими продуктами, из которых благодаря папаину организм усваивает максимальное количество питательных веществ.
Известно и другое применение этого экзота.
В Донецком ботсаду прошла дегустация папайи
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
- Красавицы в тропиках покрывают свои лица мякотью папайи, чтобы избавиться от морщин. Благодаря уникальному ферменту происходит омоложение. А мужчины заворачивают в листья папайи мясо буйвола. Оно за несколько дней становится мягким, как молодой ягненок, - рассказала «КП» сотрудник организационного отдела Донецкого ботанического сада Наталья Балабенко.
В ботаническом саду столицы шахтерского края деревья папайи появились в далеком 1988 году. Тогда их высадили из привезенных из Южной Америки семечек. Здесь регулярно проводят дегустации различных плодов, поспевших в оранжереях.
В Донецком ботсаду прошла дегустация папайи
Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Донецкий ботанический сад - один из крупнейших в Европе. В его оранжерейном комплексе на 2,5 тысячах квадратных метров растут больше 3 тысяч разнообразных видов и сортов растений со всего мира. Самая первая оранжерея приняла посетителей в 1977 году. Сейчас в ботаническом саду пять оранжерей.
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