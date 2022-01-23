Весной в Донецке начнут строить парк «Патриот»

В новом парке установят военную технику времен Великой Отечественной и современные образцы – предположительно десять единиц Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В Донецке на месте заброшенного парка развлечений «Городок», что в прифронтовом Куйбышевском районе, будет военно-патриотический парк культуры и отдыха «Патриот». Об этом сообщил мэр Донецка Алексей Кулемзин.

НАЧНУТ С БЛИНДАЖА

В этом году там соорудят блиндаж – часть будущей партизанской деревни. Подобный военно-исторический комплекс находится в одноименном военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооруженных Сил Российской Федерации в Московской области. Партизанская деревня - это собирательный образ всех таких деревень, существовавших во время Великой Отечественной войны. Как и в Подмосковье, в Донецке ее построят по фотографиям и воспоминаниям участников партизанского движения.

«КП» сообщала, что строительство новой зоны отдыха «Патриот» в столице ДНР началось весной прошлого года. Территорию очистили от сухостоя и аварийных деревьев, выкорчевали пни, убрали мусор. Была высажена живая изгородь из кустарников вдоль центральной аллеи, проведено освещение. В мэрии отметили, что строительство возобновится в апреле. Бревна и другие материалы, необходимые для сооружения блиндажа, уже закуплены.

В новом парке установят военную технику времен Великой Отечественной и современные образцы – предположительно десять единиц Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Сам проект военно-патриотического парка презентовали сотрудники Донбасской национальной академии строительства и архитектуры во время недавней встречи студентов с военнослужащими Республики. Над соответствующими эскизами работали преподаватели вместе с учащимися.

ВЫСТАВКА ВОЕННОЙ ТЕХНИКИ

Парковую зону бывшего «Городка» реконструируют полностью - посетителей будет встречать выставка военной техники и колонада, переходящая в центральную аллею, на которой появится позолоченный монумент воинам-освободителям.

Кроме партизанской деревни, в парке «Патриот» будет площадка для военных видов спорта, тиры и полоса препятствий. Вся его территория будет разбита на музейные, выставочные, военно-спортивные, развлекательные и торговую зоны. В честь погибших защитников ДНР в парке высадят именные березы.

- Мы сделаем проект, который позволит молодежи не только посмотреть на образцы военной техники (а большинство из них будет на ходу), но даже пострелять из боевого оружия. Помимо мемориальной зоны в парке будет детская площадка. Родители смогут прийти отдохнуть с детьми разного возраста, - сообщили «КП» в оборонном ведомстве.

Весной в Донецке продолжат строить парк «Патриот» Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Отметим, что «Патриот» создается при поддержке Главы ДНР Дениса Пушилина. Новый донецкий парк будет похож на одноименный военно-патриотический парк культуры и отдыха Вооруженных сил России, который открылся в Московской области в 2015 году. В подмосковном «Патриоте» созданы партизанская деревня, центр военно-тактических игр, технический центр, многофункциональный огневой центр, музейный комплекс, конгрессно-выставочный центр, тренировочный скоростной спуск, зона реконструкции исторических событий и постоянные экспозиции, посвященные конфликту в Сирии, учебно-методический центр «Авангард». Там же расположен главный храм Вооруженных Сил России – Собор Воскресения Христова.

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