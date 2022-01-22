Волонтер из Питера Артур Закиров: Донецкие дети читали стихи, а я был счастлив, что на мне костюм Деда Мороза и не видно слез

Новый год - только один из поводов побывать в Донбассе. Приезжают волонтеры сюда несколько раз в год и всегда не с пустыми руками Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Житель Питера Артур Закиров собирался уже ехать воевать в Донбасс, когда после Дебальцевской операции в Военно-Медицинскую Академию Санкт-Петербурга начали массово везти тяжело раненых ополченцев – с черепно-мозговыми травмами, осколочными ранениями, неходячих.

«Деда я не опозорил»

- Меня попросили помочь. Раненые прибывали абсолютно без ничего, ведь снаряга их вся была залита кровью. Сюда доставляли самые тяжелые ранения, а никого из родных у ребят тут не было. Сначала помогал за свои деньги, а когда они кончились, создал группу «Помощь раненым бойцам Новороссии». Не было никаких далеко идущих планов, было отчаяние от невозможности помочь бойцам. Вот с этого и началась моя помощь Донбассу, - вспоминает Артур.

А после этого были десятки поездок в республики, помощь мирным и тем, кто этих мирных защищает.

- У меня в Великую Отечественную погиб дед и я не мог посрамить его. В какой-то момент просто понял, что если останусь в стороне, то не смогу уважать себя и буду корчиться от вечного стыда, а я не настолько сильный человек, чтобы это выдержать, - говорит он.

К 9 мая и Дню знаний обещают привезти дополнительный тираж книг серии «Прадедушкины медали». На обложке так и написано: «В подарок детям Донбасса» Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Увидел, что такое геноцид своими глазами

В самый первый свой визит в Донбасс Артур с единомышленниками решили поздравить ветеранов Великой Отечественной, в чьих судьбе эта война стала второй. За это волонтер был «удостоен чести» быть внесенным в ряды украинского сайта «Миротворец».

- Символично, что первым городом, который я увидел в мае 2015 года, был Первомайск. Он был просто уничтожен Украиной, хотя в самом городе никогда не было позиций, они были перед ним. Это была просто лютая ненависть к жителям Донбасса. Тут понимаешь, где правда и где наши. А наши – это и есть мы, - рассказывает волонтер.

Отпуска проводим не на курортах, а на передовой

При этом Артур смеется, что по национальности он татарин. Говорит, что это не мешает ему сражаться за русский мир в самом сакральном смысле этого понятия. Неспроста имя Новороссии в названии группы. Она стала мечтой и по-другому республики Артур не называет.

Донбасский Дед Мороз - это вам не Санта в куцем кафтанчике. Фото: Артур Закиров

Костяк группы составляют четыре человека, у которых есть еще работа, семьи и свои хлопоты.

- Это Лена Шумаева, Дима Павленко, Наташа Рудановская. В Донбасс мы приезжаем в свои отпуска, живем в располагах у военных. Мой последний отпуск был до войны в Донбассе, а вместо моря и курортов, мы едем на войну. Также мы не имеем права тратить на дорогие гостиницы деньги, которые можно потратить на носилки, рации, бинокли и прочее. У каждого моего соратника из группы «Помощь раненым бойцам Новороссии» есть работа, с этой зарплаты мы и живем, - поделился Артур.

Дети – самая болевая точка

За это время Артур потерял многих друзей – кто-то погиб на передовой, кто-то умер от ран. С каждой потерей казалось что-то внутри каменеет. Но самым тяжелым испытанием он считает поездки в детские интернаты и детдома Донбасса.

- Мне есть с чем сравнить, даже на передовой не так тяжело, там - иное. Понимаете, этим детям и так выпала нелегкая доля, а тут еще и война. Сколько испытаний на одного маленького человечка! Запомнилось, как однажды мы делали костюмированный утренник в интернате для детей с проблемами слуха. Они подходили и старательно мычали в такт стихотворения, слов не разобрать. А я, взрослый мужик, сидел и плакал, радуясь, что в костюме Деда Мороза и слезы стекают в бороду, дети этого не видят, - поделился воспоминаниями петербуржец.

Традиционный хоровод с защитниками республики. Фото: Артур Закиров

Сегодня у единомышленников Артура несколько направлений работы. Это помощь подразделениям военных, раненым, семьям погибших, ветеранам, а также детям. В эти новогодние праздники Артур развез по ДНР тысячи сладких подарков. А еще вручал детворе подарочное издание книг «Прадедушкины медали», которые придумал и издает за собственные и привлеченные средства директор военного музея Карельского перешейка Баир Иринчеев при помощи известнейшего публициста Петербурга Дмитрия Пучкова («Гоблина»).

- Это книги о наградах партизан, за победу над Германией и за оборону Ленинграда. Дети должны знать свою историю, - уверен волонтер.

В Донбассе почему-то дышится спокойней

За эти годы круг друзей в России значительно снизился, его просто перестали понимать те, с кем он общался раньше.

- Самое тяжелое – это слышать: зачем ты туда ездишь, ведь война давно окончилась. Я это слышу почти от всех своих земляков. И как им донести, что ничего не окончилось, что потери и среди мирных, и среди военных не прекращаются, а народ устал невыносимо? Поэтому я стараюсь снимать жизнь здесь, показывать и рассказывать то, что вижу сам: как копают руками окопы солдаты, потому что технику не подогнать, как живут одинокие старики, во что превратили украинские снаряды целые селения, - признается он.

А еще говорит, что в мирной и спокойной России ему не так комфортно, как в Донбассе.

- Эта война сидит уже где-то глубоко внутри. Порой еду на разбитой «буханке» и мысль: «Ну, вот зачем? Тебе ведь никто не давал приказа. А если сейчас на мину нарвешься?» Но это сильнее меня. И, знаете, почему-то в Донбассе мне спокойней – я знаю, что здесь, на этой земле и за этими людьми – правда.

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