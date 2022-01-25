Украинская армия расширяет военные госпитали в Донбассе

ВСУ ведут активную подготовку. Фото: Фейсбук

Командование вооруженных формирований Украины дало распоряжение подготовить дополнительные места в военных госпиталях для приема больных и раненых в зоне так называемой операции объединенных сил. Об этом сообщил начальник Управления Народной милиции Луганской Народной Республики Ян Лещенко.

- В 59-м и 65-м военных госпиталях населенных пунктов Северодонецк и Часов Яр получены указания о подготовке дополнительных мест приема больных и раненых, пополнены запасы медикаментов, а также зафиксировано прибытие двух мобильных крематориев в населенный пункт Краматорск, - сообщил он.

Ранее руководитель оборонного ведомства Республики заявил, что киевские силовики ведут активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе.

- Оборонное ведомство фиксирует активную военную деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции на Донбассе, но и в целом по всей территории Украины, - сказал Лещенко.

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