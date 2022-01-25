Украинская армия продолжает препятствовать работе наблюдателей ОБСЕ

ВСУ продолжают блокировать работу ОБСЕ Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Вооруженные формирования Украины продолжают блокировать работу ОБСЕ. Об очередных фактах препятствования деятельности наблюдателей рассказали в Управлении Народной милиции Луганской Народной Республики.

- Для недопущения въезда патрулей ОБСЕ в населенный пункт Золотое-4 боевики 24-й отдельной механизированной бригады установили ложные предупредительные знаки о минной опасности на южной обочине дороги, ведущей в населенный пункт, - рассказали в оборонном ведомстве ЛНР.

В УНМ Республики отметили, что киевские силовики продолжают применять и средства радиоэлектронной борьбы – для блокировки беспилотников ОБСЕ.

- В районе населенного пункта Золотое мобильная группа 20-го батальона РЭБ с помощью станции «Буковель-АД» осуществляла подавление сигналов каналов управления БПЛА миссии ОБСЕ в целях недопущения вскрытия наблюдателями размещенной в данном районе военной техники ВСУ, - сказали в Народной милиции.

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