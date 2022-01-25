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Политика25 января 2022 12:15

Начальник НМ ЛНР Ян Лещенко: Украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям

Оборонное ведомство Республики фиксирует активную военную деятельность украинской армии
Авторы (2):
Никита МАКАРЕНКОВ
Павел ХАНАРИН
Павел ХАНАРИН
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ВСУ ведут активную подготовку. Фото: Фейсбук

ВСУ ведут активную подготовку. Фото: Фейсбук

Начальник Управления Народной милиции ЛНР Ян Лещенко заявил, что армия Украины ведет активную подготовку к переходу к активным боевым действиям в Донбассе.

- Оборонное ведомство фиксирует активную военную деятельность украинской армии не только в зоне проведения карательной операции на Донбассе, но и в целом по всей территории Украины, - говорит Лещенко. - В том числе отмечается переброска в Донбасс групп сил специальных операций, увеличение интенсивности объема передаваемой информации в радиосетях ВСУ.

Руководитель оборонного ведомства Республики отметил, что сегодняшняя обстановка больше напоминает предвоенную обстановку.

- Все приведенные данные показывают, что украинская армия ведет подготовку к переходу к активным боевым действиям, - заявил Ян Лещенко

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