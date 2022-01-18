Украинская армия обстреляла Донбасс дважды за сутки

Украинские военные продолжают нарушать условия перемирия. Штаб: «ООС»

За прошедшие сутки украинские военные дважды нарушили режим тишины на линии соприкосновения с ДНР. На территории ЛНР в это время сохранялось перемирие. Об этом сообщили представители республик Донбасса в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Уточняется, что под огнем ВСУ оказались два населенных пункта Донецкой Народной Республики - поселок Верхнеторецкое под Горловкой и село Октябрь на юге страны. В их направлении были выпущены 20 боеприпасов калибром свыше 12,7 миллиметра.

- Противник применял гранатометы и стрелковое оружие, - заявили наблюдатели.

Напомним, днем ранее в Донбассе также зафиксировали два обстрела со стороны украинских войск. Киевские силовики обстреляли из гранатомета село Веденское в ДНР и район поселка Молодежное в ЛНР, огонь по которому вели из станкового противотанкового гранатомета СПГ-9 и крупнокалиберного пулемета.

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