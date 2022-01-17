ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие» в ДНР. Фото: штаб «ООС»

Украинские военные один раз за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Донецкой Народной Республикой. Об этом сообщает Управление Народной милиции ДНР.

- На Мариупольском направлении боевики 36-й бригады из СПГ обстреляли район Веденского, выпустив три гранаты, - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, в нарушение третьего пункта дополнительных мер выявлено размещение одного бронетранспортера БТР-70 25-й бригады вблизи жилых домов в Новокалиновом.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

Несмотря на достигнутые договоренности, ВСУ систематически стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

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