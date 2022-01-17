Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Донецк
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаРоссийский паспортКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Донецк
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Политика17 января 2022 5:57

В Донбассе ВСУ обстреляли поселок Молодежное

Украинские боевики один раз за сутки нарушили перемирие в ЛНР
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
КомментироватьОставить комментарий(0)
ВСУ не прекращают обстреливать. Фото: штаб ООС

ВСУ не прекращают обстреливать. Фото: штаб ООС

ВСУ один за сутки нарушили режим прекращения огня на линии соприкосновения с Луганской Народной Республикой. Об этом сообщило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- Обстрелу подвергся район поселка Молодежное, - говорится в сообщении оборонного ведомства Республики.

Противник вел огонь из противотанкового гранатомета (СПГ-9) и крупнокалиберного пулемета.

Напомним, что сейчас в Донбассе действует пакет дополнительных мер усиления и контроля режима прекращения огня. Документ запрещает применять любое оружие, стягивать военную технику, проводить диверсии, укреплять боевые позиции и запускать беспилотники.

Не смотря на это, ВСУ систематически стягивают военную технику к линии боевого соприкосновения, о чем говорят отчеты миссии ОБСЕ. Именно поэтому беспилотники международных наблюдателей постоянно подвергаются радиоэлектронным атакам противника.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Известный командир ополчения Виталий Киселев: Киев корежит оттого, что основные мировые игроки обсуждают судьбу Украины без «незалежной»

Ведущий проекта «Путь Визенталь» рассказал «Комсомолке», что обстрелами Донбасса украинские власти стараются привлечь к себе внимание (подробнее)