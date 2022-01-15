В центре Донецка трамвай столкнулся с автомобилем

В данный момент в городе не курсируют трамвайные маршруты №3, 4 и 8 Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Мощный снегопад спровоцировал аварию в центре Донецка. На участке дороги, расположенной между Ленинским проспектом и улицей Куйбышева, трамвай, перевозивший пассажиров в направлении завода «Донецкгормаш», столкнулся с легковым автомобилем.

Из-за дорожно-транспортного происшествия движение электротранспорта на этом участке приостановили, о чем сообщил в своем телеграм-канале руководитель столичной администрации Алексей Кулемзин.

По словам мэра, в данный момент трамвайные маршруты №3, 4 и 8 не курсируют здесь до устранения последствий возникшей аварии.

Напомним, из-за непогоды более 14 тысяч жителей ДНР остались накануне без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло также на пункте пропуска «Мариновка» на границе с Россией.

Специалистам «Региональной энергопоставляющей компании» удалось оперативно вернуть электроснабжение в дома более 6 тысяч потребителей. Ремонтные работы продолжаются.

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