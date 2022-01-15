Из-за непогоды более 14 тысяч жителей ДНР остались без света

Часть абонентов оказалась без электроснабжения еще вчера Фото: Анастасия МЕДЫНЦЕВА

Около 14,5 тысяч жителей ДНР остались без электроснабжения из-за ухудшившейся погоды. Об этом заявили в Министерстве по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Донецкой Народной Республики.

В ведомстве сообщили, что без света остаются более десятка населенных пунктов Республики – города Макеевка, Горловка, Снежное, Торез, Шахтерск и близлежащие села. Часть из них оказалась без электроснабжения еще вчера. На данный момент в такой ситуации пребывают около четырнадцати с половиной тысяч абонентов, а также более 20 социальных объектов городов и сел.

Кроме того, аварийное отключение электроэнергии произошло на пункте пропуска «Мариновка», расположенном на границе с Россией.

- Электроснабжение пункта пропуска осуществляется от электрогенераторов, - сообщили в МЧС.

В спасательном ведомстве также добавили, что восстановительные работы по всем пострадавшим объектам запланированы на сегодняшний день.

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