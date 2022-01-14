На территорию ДНР надвигается сильный ветер

Порывы ветра могут достигать местами 15-20 метров в секунду Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

На этой неделе жителей Донецкой Народной Республики вновь ожидает резкое ухудшение погодных условий. Как сообщили в пресс-службе Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Республики, на территорию страны надвигается сильный ветер.

В связи с этим на 14 января в ДНР было объявлено штормовое предупреждение. Уровень опасности определен, как желтый – когда проявления погоды могут представлять потенциальную опасность для человека. В Гидрометцентре уточняют, что порывы ветра могут достигать местами 15-20 метров в секунду.

Напомним, ранее сообщалось, что с приходом холодов в Донецке обустраивают стационарные пункты обогрева, где дежурят работники социальных служб, готовые оказать помощь замерзшим жителям. Нуждающимся в обогреве предложат горячий чай и теплые вещи.

Кроме того, как заявили в столичной администрации, бездомные граждане могут получить круглосуточную помощь в приюте для временного проживания, который расположен в Пролетарском районе Донецка.

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