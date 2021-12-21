С приходом холодов в Донецке обустраивают стационарные пункты обогрева

Нуждающимся в обогреве будут предложены горячий чай и теплые вещи. Фото: dnr-online.ru

На текущей неделе в Донецкой Народной Республике ожидаются сильные морозы - по данным синоптиков, температура воздуха ночью может достигать местами до 10-15 градусов ниже ноля. В связи с этим в Донецке начали обустраивать для граждан стационарные пункты обогрева. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Уточняется, что их разместят во всех районах столицы, а также в административно подчиненных населенных пунктах - Луганском, Еленовке, Моспино, Андреевке, Любовке. Пункты начнут работать при условии снижения температуры воздуха за окном до -10 градусов по Цельсию.

- В них предусмотрено дежурство работников социальных служб, готовых оказать помощь пострадавшим от холодов. Нуждающимся в обогреве будут предложены горячий чай и теплые вещи, - отметили в мэрии.

Напомним, в оставшиеся до Нового года дни в Донецке и Донецкой Народной Республике синоптики прогнозируют температурные «качели». То выпадет снег и ударит мороз, то потеплеет и пойдет дождь. Дождливой будет и последняя неделя декабря.

А вот 31 декабря и 1 января ожидается похолодание до минусовых отметок. При этом, возможно, пойдет небольшой мокрый снег.

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