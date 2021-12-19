Погода в Донецке на Новый год 2022: Что обещают синоптики

1 января ожидается пасмурная погода, небольшой мороз и местами легкий снег Фото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН

Погоду в Донецке на Новый 2022 год предсказали синоптики. Что ждет жителей столицы ДНР в первый день января?

До Новогоднего праздника осталось меньше двух недель. Дончане помимо повседневных забот заняты предпраздничной суетой – что купить к новогоднему столу, какие подарки сделать родным и близким. И обязательно нарядить зеленую красавицу елочку. На худой конец – украсить веточку.

И как хочется, чтобы в Новогоднюю ночь за окном шел легкий снежок и морозец был таким же легким. А наутро ярко светило солнце, которое не растопило бы белый пушистый покров на земле.

Впрочем, жители Донбасса уже привыкли, что в регионе морозы и снегопады сменяются оттепелями. И слякотная пасмурная погода бывает чаще, чем по-настоящему зимняя.

В оставшиеся до Нового года дни в Донецке и Донецкой Народной Республике синоптики прогнозируют «качели». То выпадет снег и ударит мороз. То потеплеет и пойдет дождь. Дождливой будет и последняя неделя декабря.

А вот 31 декабря и 1 января ожидается похолодание до минусовых отметок. При этом возможно пойдет небольшой мокрый снег. Днем 31 декабря температура около нуля градусов, в Новогоднюю ночь – до 3 градусов мороза. 1 января сохранится пасмурная погода, местами пройдет легкий снег. Температура воздуха -1…-2 градуса.

В этот день Православная церковь чтит память Вонифатия Римского, рожденного в III веке. Еще почитается память инока Киево-Печерского монастыря Ильи Печерского. Святой считается прототипом былинного Ильи Муромца. В народе дату прозвали Илья Муромский, Вонифатий. Считалось, что если утро теплое, то будет хороший урожай ржи. Звездная новогодняя ночь предвещает богатый урожай ягод. Если деревья покрыты инеем, то будет благополучный год для сельскохозяйственных работ. Лунная новогодняя ночь обещает богатый урожай бобовых культур. Хорошо, если в этот день идет снег – будет хороший урожай хлеба. Если 1 января ветрено, то осенью соберете много орехов.

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