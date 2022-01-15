Энергетики ДНР оперативно вернули свет более 6 тысячам потребителей

Чтобы устранить неполадки, работникам РЭК пришлось работать всю ночь. Фото: mintek-dnr.ru

Специалисты «Региональной энергопоставляющей компании» в ДНР вернули нарушенное непогодой электроснабжение в дома более 6 тысяч потребителей. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства угля и энергетики Донецкой Народной Республики.

- За несколько часов аварийно-ремонтные бригады ГУП ДНР «РЭК» восстановили 6 высоковольтных линий 6-10 кВ, возобновили работу 65 трансформаторных подстанций, запитали 5 котельных, вернули свет 6276 бытовым потребителям, - рассказали в ведомстве.

Уточняется, что напряжение в сети пропало в целом ряде населенных пунктов Республики – Донецке, Макеевке, Горловке, Харцызске, Ясиноватой, Торезе, Снежном, Шахтерске, Дебальцево, Старобешевском и Тельмановском районах. Чтобы устранить неполадки, энергетикам пришлось работать всю ночь.

Ремонтные работы продолжаются, их планируют закончить в самые кратчайшие сроки.

Напомним, из-за шквального ветра более 14 тысяч жителей ДНР остались накануне без света. Аварийное отключение электроэнергии произошло и на пункте пропуска «Мариновка» на границе с Россией.

Читайте также

Жителей ДНР предупредили о временном отключении радио и ТВ

Профилактические мероприятия пройдут 17 января (подробнее)