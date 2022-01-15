Жертвами коронавируса в ЛНР стали еще двое жителей

Медики продолжают бороться за жизни и здоровье пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО

За прошедшие сутки в Луганской Народной Республике медики обнаружили коронавирусную инфекцию еще у 32 человек. При этом 13 ранее заболевших пациентов пошли на поправку, а несколько больных скончались. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения ЛНР.

- Зарегистрировали два летальных случая, - рассказали в ведомстве.

Сейчас общее количество заболевших за время пандемии в Республике оценивают в 21920 человек. Из них 18395 жителей уже прошли курс лечения и выздоровели, а в 3114 случаях тяжелое протекание болезни спровоцировало смертельный исход.

Тем временем в ДНР жители стали чаще болеть простудой. С начала недели на территории страны были зарегистрированы 5675 случаев заболевания острыми респираторными вирусными инфекциями. По этой причине в Новоазовском районе Республики закрыли на карантин один из детских садов.

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