Российские волонтеры передали гуманитарную помощь прифронтовым регионам ЛНР

Волонтеры передали гуманитарную помощь жителям прифронтовых районов Фото: Нигина БЕРОЕВА

Представители Народной милиции ЛНР и международная волонтерская группа «Москва – Донбасс» передали гуманитарную помощь жителям прифронтовых населенных пунктов Республики. Об этом сообщил официальный представитель оборонного ведомства Иван Филипоненко.

— В новом году Народная милиция совместно с международной волонтерской организацией «Москва – Донбасс» продолжает оказывать помощь прифронтовым городам и районам Луганской Народной Республики. Так, гуманитарная помощь была доставлена в города Брянка, Первомайск и Кировск, — рассказал Филипоненко.

Волонтеры организации «Москва – Донбасс» регулярно помогают жителям Донбасса. Совместными силами они собирают и передают в Республики предметы первой необходимости: будь то медикаменты, защитные маски, продукты питания или литература для детей.

Однажды волонтеры доставили в Донецке картины петербургской художницы, на которых изображены иконы, а также Герои ДНР Гиви и Моторола.