На Крещение в Донецке - 2022 откроют купели на десяти водоемах

В прошлом году в крещенских купаниях участвовали более 20 тысяч человек Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

На Крещение в Донецке - 2022 будут организованы купели на десяти водоемах. Об этом сообщил в своем телеграм-канале руководитель администрации города Алексей Кулемзин.

Уточняется, что места для крещенских купаний оборудуют в семи районах - Буденновском, Ленинском, Калининском, Кировском, Куйбышевском, Петровском и Ворошиловском. В последнем, к слову, будут открыты сразу несколько купелей - на территории лодочной станции столичного парка культуры и отдыха имени Щербакова, на пляже второго городского ставка, а также на набережной Кальмиусского водохранилища.

Напомним, в прошлом году на праздник Крещения в Донецке в прорубь окунулись более 20 тысяч человек. Тогда крещенские купания были организованы на 39 водоемах, где дежурили спасатели, правоохранители и медики. А на территории 124 храмов Республики прошли богослужения в честь празднования Крещения Господнего.

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