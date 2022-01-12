Игрушки ушедшей эпохи: В Донецке обретают популярность советские елочные украшения

Для колумниста «КП» эти игрушки дороже любых современных и самых красивых шаров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

В тот год в моей семье не было денег не то, что на новогодние подарки, но и на худо-бедно накрытый праздничный стол. Мы уехали из Авдеевки, захваченной ВСУ, в сентябре 2014 года и 2015-ый встречали на съемной квартире в Донецке.

Сейчас кажется все это было не с нами. Да и было ли? Многомесячные долги по зарплате в университете, ежедневные обстрелы, под которыми мы привыкли ходить в школу и на работу, а еще гуманитарка, из которой состояло повседневное меню. Помню, что продуктовый набор состоял из муки, подсолнечного масла, пары банок консервов, кислого джема и пачки макарон. Макароны были серого цвета, но зато их было много. Этот пакет выдавался на весь отдел из четырех человек, а мы договаривались – кому что. Мой начальник отдавал мне свою долю, мотивируя это тем, что он - пенсионер и получает паек от Ахметова.

Для колумниста «КП» эти игрушки дороже любых современных и самых красивых шаров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- И не хочу слышать возражений, у тебя двое детей, да еще и квартиру снимаете. Так что без благодарностей, давай, - прерывал он мои робкие попытки отказа.

Вот в один из таких предпраздничных дней я брела с работы, рассуждая что купить: кусочек мяса на праздники, выкроить детям на подарки или растянуть на несколько дней на самое необходимое: хлеб, молоко и главное – не влазить в долги.

И тут на глаза мне попался мужичонка, продававший на остановке Боссе сосновую лапу. Огромную! Если такую поставить вертикально, то настоящая сосна получится, пусть и немного выгнутая. Мы немного поторговались, и лапа-елка была моей.

Для колумниста «КП» эти игрушки дороже любых современных и самых красивых шаров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

Тут же, неподалеку, старушка продавала игрушки. Такие были в моем детстве и от них таким родным повеяло! Два шарика со сколами, две потертые сосульки и девочка в пуховом платке на прищепке. Надо ли говорить, что я не устояла. Пять заветных игрушек стали моими.

Ведь все наши украшения остались в Авдеевке. Когда люди бегут от войны, то елочные игрушки – это последнее, что они берут с собой. А ведь мою лапу-елку нужно было чем-то украшать.

Сколько было радости у детворы, передать не могу! И с каким трепетом мы устанавливали в песок нашу горбатую красавицу и наряжали пятью игрушками.

Для колумниста «КП» эти игрушки дороже любых современных и самых красивых шаров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

С тех пор многое изменилось. Я работаю и могу позволить себе делать родным подарки, покупать целую елку, а на новогодний стол ставить не только салат из капусты и вареный картофель.

Но с той поры у меня неизменная новогодняя традиция – покупать пять новых старинных игрушек в память про тот 2014 год. Никакого пластика и новодела! В них нет той накопившейся энергии праздника и радости, нет той намоленности, как в старых храмах.

Я стала настоящим знатоком в выборе. Старинность игрушки можно определить по металлической верхушке, за которую ее подвешивают на елку. У самых древних – она потемневшая от ржавчины. Если прислушаться, то игрушки вас сами зовут.

- Возьми меня! – пищит стеклянный щенок.

Для колумниста «КП» эти игрушки дороже любых современных и самых красивых шаров Фото: Юлия АНДРИЕНКО

- Нет, лучше меня! – басит зеленый огурец.

- Возьму вас всех! А еще звезду из стекляруса! – заверяю их я.

Моя елка не похожа на стильных симметричных и одинаково сияющих красавиц в гостиницах или спа-салонах. Она – живая, одухотворенная. Может потому, что на ней игрушки, которые еще помнят нас маленькими, верящими в чудо и Деда Мороза. А значит какая-то надежда для нас всех остается.

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