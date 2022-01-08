Дикие, но симпатичные: Топ-10 самых милых животных контактного зоопарка Донецка

В уникальном уголке дикой природы соседствуют больше 40 видов животных – от кроликов и обезьян до степной рыси и енотов Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В одном из торговых центров столицы ДНР находится необычный зоопарк. Он появился уже во время войны, и теперь дончане и гости города могут отдохнуть здесь целыми семьями. В уникальном уголке дикой природы соседствуют больше 40 видов животных – от кроликов и обезьян до степной рыси и енотов. Эти зверушки не представляют прямой опасности для человека – к ним можно заходить в вольеры, гладить их и кормить.

- Все животные родились в неволе, поэтому спокойные и уравновешенные, - рассказывает «Комсомольской правде» экскурсовод Ксения Левченко. – На каждого из них есть паспорт с отметками о сделанных прививках.

«КП» составила рейтинг самых милых животных единственного в Республике контактного зоопарка.

1. Степная рысь (каракал)

Степная рысь (каракал) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Останавливаемся возле клетки с хищником. На табличке вольера указано, что рысь зовут Элвис, он может рычать, как леопард и способен прыгать на расстояние до 4 метров. Оказывается, прирученный каракал – хороший защитник. Может, с собакой он и не сравнится, но способен оградить своего хозяина от злоумышленников, поясняют работники зоопарка.

Захожу в вольер. Ксения закрывает за нами дверь. Элвис смотрит на посетителей с деревянного настила.

- Можете погладить или почесать его за ушами – он это любит, - разрешает экскурсовод.

Присаживаюсь рядом со степным хищником и кладу руку ему на голову. Элвису нравятся мои поглаживания. Каракал с турецкого переводится, как «черное ухо». Элвис – практически точь-в-точь рысь обыкновенная. Каракала выдает в нем только цвет ушей, и умение ими шевелить.

- А что он ест?

- Это мясоед. В рационе - сырая говядина, цыплята, иногда свинина. Элвиса кормим два раза в день: утром и вечером.

- Почему он один?

- Степные рыси не живут стаями. Как большинство кошачьих, каракалы сходятся только на время брачных игр. Потомство выращивают самки. Наш Элвис на первом месте у желающих сфотографироваться с диким животным.

2. Енот-полоскун

Енот-полоскун Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В вольере два енота-подростка Майя и Яша. Еще один Стелла - в соседнем. Майю родила Стелла в зоопарке.

- Яшу мы подселили - хотим потомства, - говорит Ксения.

К потолку на веревке подвешена шина от автомобиля. Еноты катаются на ней, как на качели.

- То, что они любят все полоскать, – это не миф, - продолжает экскурсовод. - Сейчас приносим им ведро с водой. Они не съедят ту же морковь, пока ее не помоют. Миску с водой сейчас им не ставим, чтобы не заболели.

Майя и Яша – ласковые, игривые еноты. Любят морковь и бананы. В прошлом году их угощали малиной.

- Кормить животных можно исключительно только нашим кормом, - рассказывает Ксения. – Его специально подготавливаем, к примеру, овощи вымачиваем в проточной воде 12 часов (стаканчик с овощами стоит 50 рублей. – Авт.).

3. Кошачий лемур

Ксения Левченко кормит лемуров Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Кошачий лемур Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Вот обнимается пара лемуров – Глория и Джулиан. К необычным приматам тоже можно зайти внутрь, но они не дают себя гладить. Зато с удовольствием берут еду прямо из рук: любят виноград, сами чистят бананы. Для этого спускаются с прикрученной под потолком специальной кровати. Там у них тепловая лампа.

- Они ведут себя, как коты, и постоянно мяукают, – рассказывает Ксения. – Лемуры с удовольствием играют игрушками, катают мячик, а когда надоедает – делают друг другу массаж.

У любимцев посетителей контактного зоопарка необычные хвосты. По количеству колец на них можно узнать возраст лемуров. В рационе у этих приматов обязательно присутствуют творог и йогурт.

4. Попугай жако

Попугай жако Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Этого серого попугая с красным хвостом зовут Шуриком. Жако, как и его собратья, слова схватывает налету.

- Как-то у нас по залу бегал ребенок и кричал: «Папа, попугай!» и через какое-то время от Шурика мы услышали: «Папа, попугай», - говорит Ксения.

Здешний жако даже мяукает. Он ни разу не видел кошки, а этому научился у своих соседей - лемуров.

- Среди попугаев, способных к звукоподражанию, жако считаются самыми талантливыми, - продолжает гид. - В среднем птица может запомнить больше 150 слов. Исследования ученых показали, что жако могут ассоциировать слова человеческого языка с предметами. Ручной жако даже способен копировать психологию хозяина, то есть его формы поведения, в частности выражающие радость, заботу, раздражение

5. Зеленая мартышка

Зеленая мартышка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

За сеткой на нас смотрит «капитанская мартышка». Так Артема называют военные, которые приводят своих ребятишек пообщаться с животными. И правда, он похож на обезьянку из сериала «Пираты Карибского моря».

Прямо под потолком будка с огромной веткой, куда мартышка забирается по лестнице. На ящике, подвешенном на канате, она раскачивается.

В вольер не пускают. Через сетку не надо просовывать руку, Артем ловко все снимает с запястий. Если у мартышки окажется посторонний предмет, который нанесет ее здоровью вред, придется заплатить штраф в размере 5 тысяч рублей.

Сотрудники контактного зоопарка рассказали, что у Артема есть любимая футболка, которую он сам надевает и с удовольствием в ней прыгает с ветки на ящик. Это оранжево-черная футболка футбольной команды «Шахтер».

- Откуда она у него? – интересуюсь у Ксении.

- Кто-то из работников принес и Тема ее очень сильно полюбил. Еще ему нравятся игрушки, но их хватает ненадолго (улыбается).

- А чем питается зеленая мартышка?

- Фруктами, овощами. Лакомится творогом, йогуртом, галетным печеньем. Также даем кашу с мясом, креветок. Мартышки из Африки, по большому счету, всеядны.

6. Альпака

Альпака Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

В контактном зоопарке живет Тедди из семейства верблюжьих. У него огромные, как блюдца, черные глаза.

- Альпаки - сородичи лам, - рассказывает Ксения. - Они обитают высоко в Андах (горы в Южной Америке. – Авт.). У них вывернутое строение лап для того, чтобы удобнее было ходить по камням. Люди этих животных держат ради высококачественной теплой шерсти, которая, к слову, намного легче овечьей.

После стрижки альпака становится очень забавным - на маленьком туловище остается неестественно большая, нестриженная голова. Тедди обстригают для того, чтобы ему было легче ходить. Посетители могут подкармливать альпака яблоком и свеклой из стаканчика. Периодически сотрудники контактного зоопарка выпускают сородича лам побегать по залу.

7. Карликовая игрунка

Карликовая игрунка Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

На табличке вольера надпись: «Кинг и Конг». Заходим туда. Мне на плечи вначале запрыгивает вначале одна, а потом вторая крошечная обезьянка.

- Это два мальчика. Они уже взрослые, весят по 250 граммов, - рассказывает Ксения. – Игрунка – самая маленькая обезьянка в мире. Если ее обидеть, может укусить за мочку уха.

- Неужели таких милых существ могут обидеть?

- Очень часто до того, как зайти в клетку, посетители зоопарка стучат по сетке, бьют по ней. Животные пугаются и запоминают это. Мы всегда просим, чтобы наших питомцев не дразнили.

- Что едят игрунки?

- Они любят малину, виноград, морскую рыбу нежирных сортов, креветок.

8. Хохлатый дикобраз

Хохлатый дикобраз Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Рядом слышен топот пары хохлатых дикобразов. Знакомимся – это Энни и Паштет. Как только я зашел внутрь вольера, один из них сразу же уперся об меня передними лапами.

- Многие боятся дикобразов, а это очень добрые животные. Самое большое заблуждение, что они стреляют иголками. Такое возможно только в мультфильмах, - говорит с улыбкой Ксения.

Еще один малоизвестный факт – дикобразы чистоплотные. У них есть уголок, в котором они едят, а есть место, где они делают свои дела. Дикобразы любят зелень, овощи и фрукты.

9. Морская свинка (шелти)

Морская свинка (шелти) Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Порода шелти считается королевской среди разновидностей этих зверьков. Селекционерам удалось вывести форму с очень длинной густой шерстью.

- Малыши, когда к нам попадают, думают, что это у нас маленькие собачки. Как бы шелти где-нибудь не ковырялись в соломе, у них всегда красивая, будто уложенная прическа. Все, что с наших стаканчиков не скушал кролик, съест морская свинка, - отметила Ксения Левченко.

Эти замечательные зверьки живут в просторном вольере с кроликами нескольких пород. Среди них есть и гигантские кролики.

10. Шпороносная черепаха

Шпороносная черепаха Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Большая сухопутная черепаха, получившая свое название за крупные бедренные шпоры, родом из Сенегала. Зовут Наташей, ей 17 лет. Крупнейшая из африканских наземных черепах третья по величине в мире, после слоновой и гигантской; она достаточно быстрая и очень сильная.

- Доказанный факт: шпороносная черепаха может увезти на своем панцире в десять раз больше своего веса, а весит Натали 40 килограммов! - констатирует Ксения.

Экскурсовод кладет черепаху поменьше (среднеазиатскую) сверху большой.

- Да они не прячут головы, - фотографируя, замечаю я.

- Если махать руками, то голову спрячут – одна и вторая, - рассказывает Ксения.

В вольере стоит маленькая табуретка. На нее посетители могут присесть сфотографироваться с черепахами.

- Черепаху лучше гладить по панцирю, дабы не цапнула, - предупреждает Ксения. - Морковь, листы салата - кушают все овощи. Даем поменьше капусты, потому что вымывает кальций. Чтобы панцирь питомцев не деформировался, включаем в их рацион яблоки и груши.

В вольере не только пол с подогревом и но и ультрафиолетовая лампа.

- Ультрафиолет для животных обязателен, потому что здесь нет солнца, столько света, сколько есть в природе, - поясняет экскурсовод.

- У вас на подоконнике вдоль всего зоопарка сложены тыквы, - говорю я.

- Мы нарезаем их для всех животных, - отвечает Ксения, добавляя, что, кто однажды у них побывал, к ним возвращается через год, через два и через три.

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