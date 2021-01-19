На территории 124 храмов Республики прошли Богослужения в честь празднования Крещения Господнего. Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Донецкой Народной Республики.Крещенские купания были организованы на 39 водоемах, где дежурили спасатели, правоохранители и медики.Желающих окунуться в прорубь в этом году было меньше. И причина не только в сильном морозе, от которого захватывает дух. В этом году медики рекомендовали отдельным категориям воздержаться от купаний из-за ситуации с коронавирусом.Не рекомендовали нырять тем, кто в последние три месяца переболел коронавирусом, пневмонией или острой респираторной вирусной инфекцией. Также просили воздержаться от погружения в воду тех, у кого есть проблемы с сердцем, почками, гинекологические болезни или такие заболевания, как гипертония и диабет.Стоит надеяться, что люди из вышеперечисленных категорий прислушались к рекомендациям, а в купаниях приняли участие только те, кто был к этому готов. По данным правоохранителей, в этом году в проруби окунулись больше 20 тысяч человек по всей Республике.Читайте такжеВакцинация от коронавируса в ДНР: Минздрав опубликовал список пунктов, где будут делать прививкиЖителям Республики предоставили подробную информацию о вакцинации от коронавируса в ДНР (подробнее)