Вакцинация от коронавируса в ДНР: Минздрав опубликовал список пунктов, где будут делать прививки

В числе первых сделать бесплатную прививку от ковида смогут работники социальной сферы Фото: Михаил ФРОЛОВ

К вакцинации от коронавируса в ДНР приступят уже в ближайшее время - в 32 пунктах, созданных при медучреждениях Республики. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения ДНР.

- Большинство из них (17 пунктов) разместят на базе лечебных учреждений города Донецка, 6 оснастят в Макеевке, 3 в Горловке, 2 в Енакиево и еще по одному - в Шахтерске, Торезе, Новоазовском и Амвросиевском районах, - рассказали в ведомстве.

Пункты вакцинации разместят на базе лечебных учреждений Республики. Фото: Минздрав ДНР

Ранее сообщалось, что первыми бесплатно вакцинироваться от коронавируса в ДНР смогут отдельные категории граждан, которые особо подвержены риску инфицирования - в том числе - сотрудники учреждений здравоохранения, образования, работники соцсферы и силовых ведомств. Составляются специальные списки. Однако недавно стало известно, что пройти вакцинацию смогут все желающие.

- В Республику будет доставлено достаточное количество вакцины, что позволит иммунизировать население не только из группы повышенного риска, но и всех желающих, –прокомментировал руководитель Минздрава ДНР Александр Оприщенко.

Напомним, 13 января на заседании Межведомственного оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин заявил, что эпидемиологическая ситуация в Республике по-прежнему остается стабильной и контролируемой.

- Запас прочности достаточно серьезный, - уточнил лидер государства.

Более подробную информацию о пунктах вакцинации и начале прививочной кампании можно будет посмотреть на официальном сайте Минздрава ДНР.

Читайте также

Коронавирус в ДНР: За сутки госпитализировали 67 человек

Число заболевших пневмонией в Республике возросло (подробнее)